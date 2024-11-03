«Нельзя получать красные карточки»: Николич назвал причину поражения ЦСКА в матче против «Спартака»

ЦСКА уступил «Спартаку» в московском дерби из-за того, что игрокам не хватило концентрации в ключевых моментах. Об этом заявил главный тренер «армейцев» Марко Николич, подводя итоги матча 14-го тура РПЛ.

Он подчеркнул, что во время игры многое решают маленькие детали, они же делают разницу. Кроме того, тренер обратил внимание на эмоции игроков.

«Можно быть эмоциональным, но нельзя получать красные карточки. Я этого не понимаю. Нехватка настроя? Мы были настроены на игру, не могу ничего плохого про своих ребят сказать», — цитирует Николича «Газета.ru».