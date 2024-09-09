Учебник истории без карты Крыма появился на Украине

На Украине по ошибке выпустили учебники с картой Незалежной без Крыма. Об этом сообщила депутат Верховной рады София Федина.

«Министерство образования и науки пропустило учебник, в котором карта Украины без Крыма. Верстальщики поясняют, что «произошла техническая ошибка», — написала она у себя в социальных сетях.

Политик опубликовала ссылку на электронную версию учебника, где на странице рядом с гимном Украины напечатана карта страны без полуострова. Она отметила, что соавторы книги предложили учителям в школах запустить флешмоб «Дорисуй Крым». По её мнению, учебные издания нужно перепечатывать, хотя даже в электронной версии авторы оставили вариант без теперь уже российского региона.