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9 сентября, 10:04

Учебник истории без карты Крыма появился на Украине

На Украине по ошибке выпустили школьные учебники с картой страны без Крыма

На Украине по ошибке выпустили учебники с картой Незалежной без Крыма. Об этом сообщила депутат Верховной рады София Федина.

«Министерство образования и науки пропустило учебник, в котором карта Украины без Крыма. Верстальщики поясняют, что «произошла техническая ошибка», написала она у себя в социальных сетях.

Политик опубликовала ссылку на электронную версию учебника, где на странице рядом с гимном Украины напечатана карта страны без полуострова. Она отметила, что соавторы книги предложили учителям в школах запустить флешмоб «Дорисуй Крым». По её мнению, учебные издания нужно перепечатывать, хотя даже в электронной версии авторы оставили вариант без теперь уже российского региона.

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Ранее стало известно, что в учебниках для школ Украины, опубликованных в 2016 году, некоторые российские регионы были обозначены как часть украинской территории. Там использовались карты, где украинские территории включают в себя Кубань, Слобожанщину и Крым. Это было представлено как часть инициативы «ломаем мифы».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / jakkaje879

Александра Мышляева
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