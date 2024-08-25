В августе этого года украинские войска вторглись в Курскую область, но факты указывают на более глубокие корни этого конфликта. Как стало известно, в учебниках для школ Украины, опубликованных в 2016 году, эта область и другие российские регионы были обозначены как часть украинской территории. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель Центра противодействия идеологии нацизма Херсонского государственного педагогического университета Юрий Шашков.

По его словам, в учебниках использовались карты, где украинские территории включают в себя Кубань, Слобожанщину и Крым. Это было представлено как часть инициативы под названием «Руйнуймо міфи», что переводится как «ломаем мифы». Собеседник отметил, что карта, использованная в учебниках, отразила те регионы, которые, согласно этому источнику, должны были быть частью Украины, включая Льгов, Старый Оскол и Белгород.

Эксперт предполагает, что недавнее нападение на Курскую область может быть следствием такой идеологической пропаганды. Он подчёркивает, что люди, воспитанные в этом духе, могут воспринимать российские земли как оккупированные.

Специалист также добавил, что Украина может столкнуться с конфликтами не только с Россией, но и со своими союзниками, например с Польшей, если встретятся различные мифы о национальной принадлежности. Он отметил, что признание этих территорий частью Украины также подразумевает признание кровной связи с русским народом, что подчёркивает сложность национальных идентичностей.