Украина «присвоила» себе Курскую область ещё в 2016 году
Украина в учебниках 2016 года обозначала Курскую область как свою территорию
В августе этого года украинские войска вторглись в Курскую область, но факты указывают на более глубокие корни этого конфликта. Как стало известно, в учебниках для школ Украины, опубликованных в 2016 году, эта область и другие российские регионы были обозначены как часть украинской территории. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель Центра противодействия идеологии нацизма Херсонского государственного педагогического университета Юрий Шашков.
По его словам, в учебниках использовались карты, где украинские территории включают в себя Кубань, Слобожанщину и Крым. Это было представлено как часть инициативы под названием «Руйнуймо міфи», что переводится как «ломаем мифы». Собеседник отметил, что карта, использованная в учебниках, отразила те регионы, которые, согласно этому источнику, должны были быть частью Украины, включая Льгов, Старый Оскол и Белгород.
Эксперт предполагает, что недавнее нападение на Курскую область может быть следствием такой идеологической пропаганды. Он подчёркивает, что люди, воспитанные в этом духе, могут воспринимать российские земли как оккупированные.
Специалист также добавил, что Украина может столкнуться с конфликтами не только с Россией, но и со своими союзниками, например с Польшей, если встретятся различные мифы о национальной принадлежности. Он отметил, что признание этих территорий частью Украины также подразумевает признание кровной связи с русским народом, что подчёркивает сложность национальных идентичностей.
Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил в Киеве о завершении подготовки 23 тысяч военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Польше. В ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, он отметил, что Варшава продолжит поддерживать Киев и активно содействовать его вступлению в ЕС и НАТО.
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