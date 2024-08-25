Африканская страна заподозрила посольство Украины в подготовке боевиков

Власти Кот-д’Ивуара, предположительно, заподозрили посольство Украины в подготовке боевиков. Как пишет по этому поводу РИА «Новости» со ссылкой на некоторые африканские средства массовой информации, также руководство этой страны подозревает дипмиссию в отправке деталей для беспилотных летательных аппаратов.

Так, малийский интернет-портал Bamada утверждает, что власти данного государства проводят соответствующее расследование в отношении украинских дипломатов. Предполагается, что представители Киева в Абиджане участвовали в «тайной военной подготовке» боевиков и поставке деталей для дронов через диппочту.

В материале говорится, что это может серьёзно повлиять на отношения двух стран, если эти сведения подтвердятся. В то же время сотрудники нигерского интернет-портала ActuNiger рассказали, что власти Кот-д'Ивуара могут беспокоиться из-за того, что украинская дипмиссия может заниматься «координацией подготовки боевиков в области связи».