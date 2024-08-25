Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 22:08

Африканская страна заподозрила посольство Украины в подготовке боевиков

Bamada: Власти Кот-д’Ивуара заподозрили посольство Украины в подготовке боевиков

Власти Кот-д’Ивуара, предположительно, заподозрили посольство Украины в подготовке боевиков. Как пишет по этому поводу РИА «Новости» со ссылкой на некоторые африканские средства массовой информации, также руководство этой страны подозревает дипмиссию в отправке деталей для беспилотных летательных аппаратов.

Так, малийский интернет-портал Bamada утверждает, что власти данного государства проводят соответствующее расследование в отношении украинских дипломатов. Предполагается, что представители Киева в Абиджане участвовали в «тайной военной подготовке» боевиков и поставке деталей для дронов через диппочту.

В материале говорится, что это может серьёзно повлиять на отношения двух стран, если эти сведения подтвердятся. В то же время сотрудники нигерского интернет-портала ActuNiger рассказали, что власти Кот-д'Ивуара могут беспокоиться из-за того, что украинская дипмиссия может заниматься «координацией подготовки боевиков в области связи».

"Остались втроём, продолжаем бой": Как отряд ЧВК "Вагнер" бился в Мали и чем боевикам помогали украинские наёмники
"Остались втроём, продолжаем бой": Как отряд ЧВК "Вагнер" бился в Мали и чем боевикам помогали украинские наёмники

Ранее Life.ru писал, что дипломаты сразу трёх африканских государств обратились к Совету Безопасности ООН с целью добиться реакции международного органа на поддержку Украиной терроризма на Чёрном континенте. Соответствующее письмо составили министры иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо.

Обложка ©

Pixabay / louis_abou

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Африка
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров