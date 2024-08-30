«Работа велась 24 часа в сутки»: В Москве презентовали новые учебники по истории для 5-9 классов
Сергей Кравцов представил новые учебники по истории для 5-9 классов в Москве
Новые учебники по истории для 5-9 классов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов представил в Москве новую линейку единых государственных учебников по истории для 5-9 классов и колледжей. По словам министра, работа над созданием этой литературы велась «фактически 24 часа в сутки».
«Мы представляем учебник истории для 5-9-х классов — и по всеобщей, и по истории России. Работа велась ежедневно, фактически 24 часа в сутки. Я сам не историк, я сам учитель математики, информатики, но мы постоянно были с авторами на связи», — подчеркнул Кравцов.
Кравцов отметил, что лично внимательно прочитал учебники и посоветовал детям и их родителям изучить данную литературу. Министр напомнил, что одна книга с учётом доставки до региона будет стоить 209 рублей, хотя ранее цены на учебники по истории в мягком переплёте достигали примерно одной тысячи рублей. Кравцов поблагодарил авторов, а также всех, кто принимал участие в создании учебников.
«Надеюсь, использование учебника будет повышать качество нашего исторического образования, что в условиях той информационной войны, которая ведётся против нашей страны, когда пытаются исказить историю, крайне актуально и важно», — пояснил министр.
Глава ведомства добавил, что в декабре эти учебники планируется включить в федеральный перечень, чтобы с 1 сентября следующего года все школы смогли начать по ним учиться.
Ранее Life.ru писал, что в Российской академии наук (РАН) официально одобрили новый учебник по истории РФ для вузов. В Минобрнауки рассчитывают, что студенты начнут изучать предмет по новой книге уже с сентября.