«Работа велась 24 часа в сутки»: В Москве презентовали новые учебники по истории для 5-9 классов

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов представил в Москве новую линейку единых государственных учебников по истории для 5-9 классов и колледжей. По словам министра, работа над созданием этой литературы велась «фактически 24 часа в сутки».

«Мы представляем учебник истории для 5-9-х классов — и по всеобщей, и по истории России. Работа велась ежедневно, фактически 24 часа в сутки. Я сам не историк, я сам учитель математики, информатики, но мы постоянно были с авторами на связи», — подчеркнул Кравцов.

Кравцов отметил, что лично внимательно прочитал учебники и посоветовал детям и их родителям изучить данную литературу. Министр напомнил, что одна книга с учётом доставки до региона будет стоить 209 рублей, хотя ранее цены на учебники по истории в мягком переплёте достигали примерно одной тысячи рублей. Кравцов поблагодарил авторов, а также всех, кто принимал участие в создании учебников.

«Надеюсь, использование учебника будет повышать качество нашего исторического образования, что в условиях той информационной войны, которая ведётся против нашей страны, когда пытаются исказить историю, крайне актуально и важно», — пояснил министр.

Глава ведомства добавил, что в декабре эти учебники планируется включить в федеральный перечень, чтобы с 1 сентября следующего года все школы смогли начать по ним учиться.