Необходимо после завершения конфликта созвать новый Нюрнбергский процесс, чтобы все военные преступники Украины понесли наказание за свои решения. С таким предложением выступил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Нам нужен новый Нюрнбергский процесс, который всё расставит по своим местам. За Бучу, за Одессу и Мариуполь они должны ответить. Если этого не будет, то в следующий раз вспыхнет конфликт где-то в другой части мира. Наказание этих преступников будет гарантировать не повторение этого», — сообщил Константинов в беседе с РИА «Новости».

Он отметил, что на плечах Владимира Зеленского лежит куча военных преступлений, за которые он должен быть наказать по всей строгости закона.