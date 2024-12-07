В Крыму требуют нового Нюрнберга над Зе и его подручными
Константинов: Новый Нюрнбергский процесс необходим из-за преступлений Зеленского
Необходимо после завершения конфликта созвать новый Нюрнбергский процесс, чтобы все военные преступники Украины понесли наказание за свои решения. С таким предложением выступил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Нам нужен новый Нюрнбергский процесс, который всё расставит по своим местам. За Бучу, за Одессу и Мариуполь они должны ответить. Если этого не будет, то в следующий раз вспыхнет конфликт где-то в другой части мира. Наказание этих преступников будет гарантировать не повторение этого», — сообщил Константинов в беседе с РИА «Новости».
Он отметил, что на плечах Владимира Зеленского лежит куча военных преступлений, за которые он должен быть наказать по всей строгости закона.
«Даже в средние века никто не занимался убийствами, проблемы решали на поле боя. Украинцы должны узнать, что творил Зеленский и его банда, к чему привёл нацизм», — утверждает Константинов.
Ранее украинские СМИ начали писать о том, что на Банковой готовятся к завершению конфликта с Россией. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил изменения в риторике западных политиков и Владимира Зеленского. В свете этих событий в США отправился соратник лидера киевского режима Андрей Ермак, чтобы подготовить почву для грядущей «переобувки».
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