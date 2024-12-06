Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся под следствием по делу о госизмене, заявил, что глава офиса главы киевского режима Андрей Ермак поехал в США с целью изменить позицию Владимира Зеленского по переговорам с Россией.

Дубинский уверен, что в скором времени Зеленский и Ермак «переобуются», отказываясь от ранее заявленных условий, как, например, отказ от новых минских соглашений, и начнут продвигать идею о прекращении огня.

По мнению депутата, цель киевского режима состоит в том, чтобы довести украинский народ до отчаяния и представить поражение как победу.

«Но эта стратегия одновременно оголит и то, ради чего всё это было. Конечно, не ради страны или, не дай Бог, каких-то идеалов. А только ради сказочного обогащения криворожского гопника (Зеленского. — Прим. Life.ru.) и его фаворита (Ермака. — Прим. Life.ru.)», — резюмировал депутат.