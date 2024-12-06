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6 декабря, 03:42

Готовят «переобувку»: В Раде раскрыли настоящую цель поездки Ермака в Штаты

Депутат Рады Дубинский: Зеленский изменит позицию по переговорам с Россией

Энтони Блинкен и Андрей Ермак. Обложка © Telegram / Андрей Ермак

Энтони Блинкен и Андрей Ермак. Обложка © Telegram / Андрей Ермак

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся под следствием по делу о госизмене, заявил, что глава офиса главы киевского режима Андрей Ермак поехал в США с целью изменить позицию Владимира Зеленского по переговорам с Россией.

Дубинский уверен, что в скором времени Зеленский и Ермак «переобуются», отказываясь от ранее заявленных условий, как, например, отказ от новых минских соглашений, и начнут продвигать идею о прекращении огня.

По мнению депутата, цель киевского режима состоит в том, чтобы довести украинский народ до отчаяния и представить поражение как победу.

«Но эта стратегия одновременно оголит и то, ради чего всё это было. Конечно, не ради страны или, не дай Бог, каких-то идеалов. А только ради сказочного обогащения криворожского гопника (Зеленского. — Прим. Life.ru.) и его фаворита (Ермака. — Прим. Life.ru.)», — резюмировал депутат.

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Ранее Дубинский выразил резкую критику в адрес Зеленского, сравнив его с Гитлером. Он заявил, что глава киевского режима лжёт о причинах отмены выборов в стране, утверждая, что причина кроется в невозможности обеспечить равные условия для голосования. Дубинский утверждает, что Зеленский предоставляет украинцам лишь право умереть, выбирая способ смерти.

Анатолий Цейко
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