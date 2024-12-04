«Залезал на трактор»: Порошенко* назвали лицемером за поведение во время Майдана

Экс-президент Украины Пётр Порошенко* стал объектом обвинений в лицемерии. В своём телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в госизмене, сравнил поведение Порошенко* в 2014 году во время протестов против Виктора Януковича с его нынешним отношением к главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

«В 2014-м году Порошенко* с целью захвата власти бегал по майдану, залезал на трактор и всячески изображал, что он — с народом против «незаконной» власти. Хотя Янукович — был легитимнее некуда», — написал Дубинский.

По его словам, Порошенко* действует таким образом только тогда, когда отстранён от власти. Оказавшись же у её руля, он не обращает внимания на вопросы легитимности.

«Трактор им нужен только тогда, когда они не у власти. А когда власть у них — они готовы быть даже с нелегитимным», — резюмировал нардеп.

Недавно Порошенко* заявил о возможности завершить конфликт «одной подписью». По его словам, это «подпись под приглашением Украины в НАТО».