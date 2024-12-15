«Больше не повторится»: ФИФА покаялась за оскорбление киевского режима
ФИФА переложила вину за карту Украины без Крыма на подрядчика
Международная федерация футбола (FIFA) переложила вину за демонстрацию карты Украины без Крыма в составе на стороннего подрядчика. Об этом говорится в письме руководителя направления взаимодействия с ассоциациями-членами FIFA Эльхана Мамедова, которое опубликовано на сайте УАФ.
«Инфографическая карта, о которой идёт речь, была разработана третьей стороной — внешним подрядчиком по предоставлению соответствующих услуг. Обнаружив проблему, мы немедленно предприняли шаги для разрешения ситуации», — говорится в письме.
Напомним, киевский режим оказался в диком возмущении, когда федерация исключила полуостров из их границ. Вскоре украинский МИД в лице официального представителя ведомства Георгия Тихого потребовал публичных извинений от Международной федерации футбола.
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