«Больше не повторится»: ФИФА покаялась за оскорбление киевского режима

Международная федерация футбола (FIFA) переложила вину за демонстрацию карты Украины без Крыма в составе на стороннего подрядчика. Об этом говорится в письме руководителя направления взаимодействия с ассоциациями-членами FIFA Эльхана Мамедова, которое опубликовано на сайте УАФ.

«Инфографическая карта, о которой идёт речь, была разработана третьей стороной — внешним подрядчиком по предоставлению соответствующих услуг. Обнаружив проблему, мы немедленно предприняли шаги для разрешения ситуации», — говорится в письме.