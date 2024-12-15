Киев продолжает биться в истерике из-за шага ФИФА
МИД Украины требует от ФИФА публичных извинений за карту с российским Крымом
Украинский МИД в лице официального представителя ведомства Георгия Тихого потребовал публичных извинений от Международной федерации футбола (ФИФА). Причиной тому послужила представленная организацией на жеребьёвке карта, где Крым был обозначен российской территорией.
Карта, которая возмутила украинцев и исправленный её вариант. Фото © X / SpoxUkraineMFA
«Изменив международные границы во вчерашнем эфире, вы не только нарушили международное право, но и поддержали российскую пропаганду, военные преступления и агрессию против Украины», — заявил Тихий и добавил, что украинская сторона ждёт от федерации публичных извинений.
Также он подчеркнул, что МИД Украины сам исправил карту и указал Крым украинской территорией.
Напомним, украинская ассоциация футбола подала жалобу в ФИФА и УЕФА из-за того, что в трансляции жеребьёвки европейской квалификации чемпионата мира показали карту, на которой Крым не является частью Украины. В УАФ сообщили, что направили письмо генеральному секретарю ФИФА Матиасу Граффстрему и генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису.
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