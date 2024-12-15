Киев продолжает биться в истерике из-за шага ФИФА

Украинский МИД в лице официального представителя ведомства Георгия Тихого потребовал публичных извинений от Международной федерации футбола (ФИФА). Причиной тому послужила представленная организацией на жеребьёвке карта, где Крым был обозначен российской территорией.

Карта, которая возмутила украинцев и исправленный её вариант. Фото © X / SpoxUkraineMFA

«Изменив международные границы во вчерашнем эфире, вы не только нарушили международное право, но и поддержали российскую пропаганду, военные преступления и агрессию против Украины», — заявил Тихий и добавил, что украинская сторона ждёт от федерации публичных извинений.

Также он подчеркнул, что МИД Украины сам исправил карту и указал Крым украинской территорией.