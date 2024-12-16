Life.ru узнал, почему «Квартал 95» показал карту Украины без Крыма
Депутат ГД Спиридонов: Россия обеспечивала Украине её суверенное положение
В беседе с Life.ru депутат Государственной думы Александр Спиридонов объяснил, почему «Квартал 95» показал карту Украины без Крыма. По мнению эксперта, «ошибка» украинского шоу вполне понятна, поскольку сегодня для всех очевидно, что полуостров является неотъемлемой частью России и других вариантов быть не может.
Кроме того, Спиридонов отметил, что с карт Украины вполне могут пропасть Донецкая и Луганская республики, Херсонская область, Запорожье и другие области. Не исключено и полное исчезновение государственности, если Киев продолжит вести разрушительную для своей страны политику. В таком случае западные соседи постараются прибрать к рукам часть территорий.
«Именно Россия на протяжении всего времени обеспечивала Украине государственность и суверенное её положение. Но в текущих условиях, естественно, никаких гарантий дальнейшего сохранения этой государственности наша страна уже дать не может», — поделился депутат Госдумы.
Напомним, ранее рекламный ролик новогоднего выпуска украинского шоу «Вечерний квартал» вызвал бурю негодования у жителей Незалежной. В одном из эпизодов видео была представлена карта страны с Крымом в составе России. В рекламе участники шоу мечтают об исчезновении РФ с карты мира. Вместе с остальной территорией страны с карты пропадает и полуостров. «Конченые, а Крым вместе с Россией зачем стёрли?» — возмущаются украинцы.
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