Life.ru узнал, почему «Квартал 95» показал карту Украины без Крыма

В беседе с Life.ru депутат Государственной думы Александр Спиридонов объяснил, почему «Квартал 95» показал карту Украины без Крыма. По мнению эксперта, «ошибка» украинского шоу вполне понятна, поскольку сегодня для всех очевидно, что полуостров является неотъемлемой частью России и других вариантов быть не может.

Кроме того, Спиридонов отметил, что с карт Украины вполне могут пропасть Донецкая и Луганская республики, Херсонская область, Запорожье и другие области. Не исключено и полное исчезновение государственности, если Киев продолжит вести разрушительную для своей страны политику. В таком случае западные соседи постараются прибрать к рукам часть территорий.

«Именно Россия на протяжении всего времени обеспечивала Украине государственность и суверенное её положение. Но в текущих условиях, естественно, никаких гарантий дальнейшего сохранения этой государственности наша страна уже дать не может», — поделился депутат Госдумы.