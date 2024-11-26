Запад готов делить Украину. Где пройдёт линия раздела территорий киевского режима Политолог Дмитрий Родионов о том, какие идеи выдвигают западные чиновники через СМИ Европы и США о разделе территорий Украины и что за этим стоит. 25 ноября, 21:23 Западные СМИ приводят примеры, как США и страны ЕС готовы разделить Украину. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Алексей Коновалов, © Shutterstock / FOTODOM / Copyright Lawrey

Украине придётся принять потери части территорий, пишет британская газета The Economist. Западные эксперты всё чаще говорят о том, что Украина уже никогда не будет той, какой её видит администрация главы киевского режима Владимира Зеленского с границами 91-го года, отмечает издание. По мнению европейского политического эксперта Кристофера Локвуда, чьё мнение приводит газета, это связано с двумя важнейшими факторами: неспособностью Запада продолжать содержание Украины и собственно внутренними процессами самой Украины, опустошением экономики, демографическим кризисом и прочим.

Всё тот же The Economist в другом материале утверждает, что всё больше военных ВСУ готовы к территориальным уступкам России. По словам цитируемых им военных, соотношение тех, кто готов сражаться до конца, и тех, кто рассматривает вариант с прекращением огня и отдачей территории как единственный выход, уже составляет 30 на 70.

Удивительно читать такое в британском СМИ, учитывая, что Лондон всегда был самым ярым сторонником «войны до победы Украины» и именно британский премьер в своё время сорвал подписание соглашений о мире в Стамбуле с простым посылом: «давайте просто воевать». Очевидно, уже и в Лондоне осознали, что победить не получится и надо как-то договариваться, в том числе — за счёт территориальных уступок. То есть можно говорить о том, что на Западе наступила стадия торга.

На какие именно уступки может пойти Запад?

Издание Politico вбрасывает версию о том, что Кремль исключает заморозку конфликта и настаивает на переговорах с учётом сложившихся реалий на поле боя. Фото © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

На прошлой неделе агентство Reuters опубликовало довольно неожиданный материал под названием «Путин, побеждающий на Украине, видит контуры мирного соглашения с Трампом». Если верить утверждениям автора, Москва открыта для обсуждения с Вашингтоном сделки о прекращении огня на Украине и может согласиться на «заморозку» по линии фронта. Разумеется, это сразу же опровергли в Кремле: Россия никогда не примет никакой вариант, не подразумевающий полного освобождения своей территории.

Американская Politico пишет, что среди вариантов разрешения конфликта — прекращение огня на нынешней линии фронта и заключение соглашения, по которому Киев уступит часть территории и откажется от вступления в НАТО в обмен на мир. При этом издание отмечает, что Кремль исключает заморозку конфликта и настаивает на переговорах с учётом сложившихся реалий на поле боя.

Если они хорошо услышали нашу позицию, к чему об этом постоянно повторять? Очевидно, все эти материалы — это не что иное, как намёк: мы в принципе готовы разговаривать. Началась стадия торга.

Раздел Украины уже обсуждается

А вот свежий немецкий Bild (со ссылкой на давно не имеющее к России и выполняющее функции западной «инфопомойки» агентство Интерфакс-Украина) публикует план раздела Украины, который якобы задумали в Москве.

На предлагаемой карте территория Незалежной поделена на три части: утверждается, что Кремль якобы планирует предложить это будущему президенту США Дональду Трампу. Восток (Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области), а также Крым — это «новые регионы Росси», центр (с западной границей по линии Житомир – Винница) планируется сделать «пророссийским государственным образованием» — с пророссийскими политиками у власти и российскими войсками на его территории. Ну, а западная часть страны — это «спорные территории». Таким образом, резюмирует издание, «Украина превратится в марионеточное государство, управляемое из Москвы».

Издание Bild предлагает свой вариант разделения территорий киевского режима. Фото © Telegram / Мир Михаила Онуфриенко

Для России подобный план, возможно, был бы вполне приемлем, однако и мы прекрасно понимаем, что на это не согласится Запад, так что эта публикация — скорее всего, попытка очертить собственные «красные линии»: мол, требования России неприемлемы для нас, давайте дальше торговаться.

Понимание необходимости уступок давно назрело

Надо отметить, что эти разговоры начались не вчера, они были и до того, как стало ясно, что на президентских выборах в США победит Дональд Трамп, а значит, американская стратегия по Украине будет меняться.

Ещё в начале октября Financial Times писала о том, что западные страны рассматривают разделение Украины по модели раздела ФРГ и ГДР, причём в материале утверждалось, что этот сценарий обсуждается во внешнеполитических кругах уже более 18 месяцев! А несколькими днями ранее та же FT утверждала, что Киев начал проявлять готовность обсуждать территориальные уступки России взамен на членство в НАТО. Чуть позже о том, что власти Украины впервые начали обсуждать территориальные уступки, написал Der Spiegel.

После победы Трампа эти разговоры заметно активизировались. Две недели назад The Washington Post со ссылкой на «информированные источники» сообщала, что союзники Украины из числа европейских государств обсуждают возможные варианты урегулирования украинского конфликта, предусматривающие территориальные уступки со стороны Киева.

На какие именно уступки Запад и Киев готовы пойти, до недавнего момента никто не конкретизировал — до появления в американской прессе т.н. плана Трампа, якобы предусматривающего заморозку по нынешней линии ЛБС с созданием «демилитаризованной зоны» вокруг неё. Учитывая неприемлемость такого сценария для Москвы, можно предположить, что это не более чем «прощупывание почвы», тем более что у самого Трампа наличие плана отрицают.

Впрочем, надо понимать, что до 20 января 2025 года, когда как-то план и впрямь может быть озвучен, в СМИ будет множество инсинуаций на эту тему. Вот, к примеру, британская Guardian утверждает, что в окружении Трампа могут поддержать условия Москвы по переговорам о мире с Украиной, если Россия откажется от военного сотрудничества с Китаем.

Повторю, до озвучивания каких-либо реальных инициатив рассуждать об этом можно исключительно гипотетически, однако все эти вбросы в западных СМИ свидетельствуют о том, что наши оппоненты готовы торговаться, к чему до этого они явно не были склонны. Готовы уступить то, что уже совершенно точно потеряли, но не более того!

Украина близка к поражению на поле боя

ВСУ несут ошеломляющие потери на фронтах СВО. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Впрочем, очевидно, что до 20 января и после (все понимают, что боевые действия не остановятся по взмаху волшебной палочки) ситуация для Украины на поле боя продолжит ухудшаться. Курская авантюра привела к оголению ВСУ донбасского фронта и его стремительному разрушению, российские войска за короткий промежуток времени добились самого серьёзного успеха с лета 2023 года и продолжают продвигаться к границам ДНР — верно, но уже не медленно. ВС РФ близки к освобождению Купянска и прорыву в Харьковской области, кроме того, если верить всё тому же The Economist, готовят большое наступление в Запорожской области.

В общем, всё идёт к тому, что вопрос об освобождении всех российских территорий будет снят. Впрочем, для нас он никогда и не стоял. И надо понимать, что выполнение этой цели может привести к тому, что ВСУ могут просто прекратить существовать как серьёзная военная сила, способная воевать дальше, во всяком случае, на сколь бы то ни было широкой линии фронта. Конечно, Запад может завалить Украину оружием, но, учитывая крайне низкий боевой дух и огромные потери, это уже бесполезно.

И вот тогда встанет вопрос о развале Украины. Ответ на вопрос, что дальше, будет зависеть как от воли коллективного Запада продолжать конфликт, так и от того, насколько сильны будут позиции России.

Собственно, представленная в СМИ «карта раздела Украины» — это не есть что-то новое, всё это обсуждается не один год. Не новость и то, что гипотетический раздел, скорее всего, пройдёт по линии Восток – Центр – Запад, вопрос лишь в конкретных границах этих образований. Как и в том, кто будет контролировать «Центр» со столицей. И тут наши противоречия с Западом непримиримы. Для них неприемлемо отдать его России, ибо это их поражение. То же самое для нас — сохранение прозападной Украины на большей части её нынешней территории (да ещё и с выходом к Чёрному морю): это война, завещанная потомкам. Поэтому к возможным переговорам (если их вообще считать допустимыми до падения киевского режима) Россия должна подойти с максимально сильными позициями, чтобы не позволить оппонентам диктовать выгодные только им условия.

Авторы Дмитрий Родионов