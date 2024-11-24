США бросит Киев один на один с гиперзвуковым «Орешником», чем ФРГ повоюет с Россией, раздел Украины соседями, 24 ноября Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, к чему приведёт сбор радикалов в правительстве Трампа и как проблемы США захватывают другие страны — в обзоре новостей за неделю с 18-го по 24 ноября. 23 ноября, 21:07 47-й президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Главная новость уходящей недели, безусловно, — наш ответ «Орешником» на попытки бить ATACMS по территории «материнской» России. Зрелищный удар по днепропетровскому Южмашу гиперзвуковым оружием, вид которого лучше всего описывается фразой «небеса разверзлись», произвёл впечатление на всю планету. Но этим и так все новостные ленты забиты, поэтому мы особо на данной теме останавливаться не будем.

Германию готовят к войне с Россией?

На этом фоне немецкая газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» сообщает, что в Германии разработан 1000-страничный «Оперативный план» подготовки к крупномасштабной войне с Россией. Содержание документа по большей части секретно. Единственная опубликованная подробность: «В нём перечислены все здания и объекты инфраструктуры, которые особо нуждаются в охране по военным причинам».

На самом деле у нормального Генштаба любой нормальной страны есть планы на случай вероятного конфликта с любым из соседей (иначе он не выполняет своих функций). Потому что лучше перебдеть и иметь план на случай того, что не произойдёт, чем не иметь плана, а что-то всё-таки случится. Наш Генштаб аналогично имеет планы на случай любых вариантов агрессии — начиная с набега эстонских биатлонистов и заканчивая высадкой самураев на Сахалин. Более того, он ещё и соответствующие учения проводит.

Ну и, конечно же, кто-то на этом освоит неплохие бюджеты (и уже получил гонорар за написание такого плана). Так что не стоит воспринимать эту новость слишком буквально, будто Бундесвер готовит вторжение (спойлер: им нечем).

Закарпатье было украинским — становится венгерским

Венгерский министр обороны Салай-Бобровнички по итогам совещания у Орбана относительно эскалации ситуации на Украине заявил, что Венгрия развернёт комплексы ПВО на востоке страны вблизи с украинской границей. Это разумная мера, поскольку украинские ракеты ПВО уже неоднократно залетали в соседние страны (и даже уничтожили в Польше трактор). После этого появилась версия, что Венгрия закроет небо над Закарпатьем и Западной Украиной. Однако в заявлении министра ничего такого не было. Поскольку на официальном уровне пока речь идёт только о защите собственной венгерской территории. Однако в будущем это не исключает взятия под венгерский зонтик ПРО Закарпатья.

Венгерский министр обороны Кристоф Салай-Бобровнички. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

В прошлом году ВС Венгрии закупили французские системы ПВО Mistral. А три года назад Будапешт заключил контракт на поставку ПВО NASAMS у норвежской Kongsberg и американского производителя оружия Raytheon Technologies.

Арест премьера Израиля Нетаньяху

Международный уголовный суд (МУС), легитимность которого не признают многие страны, включая Российскую Федерацию, выдал ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта за предполагаемые военные преступления в Газе.

Бельгия, Германия, Канада, Нидерланды, Франция и Жозеп Боррель от имени ЕС уже сообщили, что арестуют Нетаньяху и Галланта, если те въедут на территории этих стран. Аргентина и Венгрия, как «протрамповские страны», осудили решение МУС.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и бывший министр обороны Йоав Галлант. Фото © ТАСС / EPA / POOL / ABIR SULTAN

Нетаньяху, конечно, военный преступник, но в данном случае карманный орган глобалистов просто в очередной раз пытается насолить Трампу и, как обычно, никаких последствий это решение иметь не будет.

Внутренняя конфронтация «демократы против республиканцев» из США активно экспортируется в другие страны, вызывая вторичные конфликты глобалистов против «трампистов». Как говорит в таких случаях Николай Николаевич Дроздов, «давайте не будем им мешать, а просто понаблюдаем за ними».

Радикалы в новом правительстве Трампа

В самих США кандидат на должность генпрокурора Мэтт Гетц снял свою кандидатуру под давлением прессы. Вместо него Трамп выдвинул кандидатуру Пэм Бонди, своего адвоката, которая защищала его интересы в судах несколько лет. За это демократы всячески подвергали её травле и пытались лишить лицензии адвоката, так что она на них дико злая (возможно, даже больше, чем Гетц). Так что ещё неизвестно, обрадуются ли в итоге демократы снятию кандидатуры Гетца, или будут сожалеть.

Ярая трампистка и адвокат Пэм Бонди, которая намерена мстить демократам за свою травлю. Фото © Wikipedia / State of Florida

На самом деле кадровые назначения Трампа только всё больше радикализируются. Демократы, отойдя от неожиданного для них поражения на выборах, стараются придумать как можно больше пакостей и палок в колёса будущей администрации Трампа. Если это не связано с эскалацией на Украине, то я только «за». «Больше черепов для трона черепов!» Чем больше они будут грызться между собой, тем меньше у них останется сил для конфронтации с нами. Но самое весёлое начнётся, конечно, после 20 января, когда состоится инаугурация Трампа.

При этом все назначенцы Трампа до единого озвучивают «Больше никакой помощи Украине», как часть своей клятвы верности Трампу. Так что скоро в Киеве затухнут остатки надежды на американскую помощь. И останутся они один на один с русским гиперзвуковым медведем.

Авторы Александр Роджерс