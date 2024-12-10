«Решалу» Зеленского включили в список самых влиятельных людей Европы

Андрей Ермак, глава офиса Владимира Зеленского, вошёл в список самых влиятельных людей Европы 2024 года по версии американского издания Politico. Соответствующая статья опубликована на сайте издания.

«Его репутация макиавеллиевского кардинала <...> позиционировала его как человека, с которым можно поговорить, когда вы хотите поговорить с Киевом», — говорится в публикации.

Ермак занял второе место в категории «Мечтатели», но победитель в данный момент еще не объявлен. Глава офиса Зеленского, по мнению критиков, получил прозвище «решала», так как в 2024 году он, по их словам, изменил фокус с достижения победы в конфликте с Россией на попытки заключения мирного соглашения. Это изменение курса вызвало недовольство среди значительной части украинского общества.