«Решалу» Зеленского включили в список самых влиятельных людей Европы
Издание Politico включило «решалу» Ермака в список влиятельных людей Европы
Глава офиса лидера киевского режима Андрей Ермак. Фото © Telegram / Андрей Ермак
Андрей Ермак, глава офиса Владимира Зеленского, вошёл в список самых влиятельных людей Европы 2024 года по версии американского издания Politico. Соответствующая статья опубликована на сайте издания.
«Его репутация макиавеллиевского кардинала <...> позиционировала его как человека, с которым можно поговорить, когда вы хотите поговорить с Киевом», — говорится в публикации.
Ермак занял второе место в категории «Мечтатели», но победитель в данный момент еще не объявлен. Глава офиса Зеленского, по мнению критиков, получил прозвище «решала», так как в 2024 году он, по их словам, изменил фокус с достижения победы в конфликте с Россией на попытки заключения мирного соглашения. Это изменение курса вызвало недовольство среди значительной части украинского общества.
Ранее новый глава Госдепа не стал принимать Ермака во время его визита в США. Глава офиса Зеленского страстно желал встретиться с будущим госсекретарём США Марком Рубио, но тот ему отказал. Предложения Ермака не нашли особой поддержки и у команды избранного президента США Дональда Трампа. Представители республиканца выразили неудовлетворение уровнем достоверности информации о ситуации на фронте, предоставленной украинскими чиновниками. Киев, по мнению американцев, приукрасил реальное положение дел.