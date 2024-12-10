Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 16:28

«Решалу» Зеленского включили в список самых влиятельных людей Европы

Издание Politico включило «решалу» Ермака в список влиятельных людей Европы

Глава офиса лидера киевского режима Андрей Ермак. Фото © Telegram / Андрей Ермак

Глава офиса лидера киевского режима Андрей Ермак. Фото © Telegram / Андрей Ермак

Андрей Ермак, глава офиса Владимира Зеленского, вошёл в список самых влиятельных людей Европы 2024 года по версии американского издания Politico. Соответствующая статья опубликована на сайте издания.

«Его репутация макиавеллиевского кардинала <...> позиционировала его как человека, с которым можно поговорить, когда вы хотите поговорить с Киевом», — говорится в публикации.

Ермак занял второе место в категории «Мечтатели», но победитель в данный момент еще не объявлен. Глава офиса Зеленского, по мнению критиков, получил прозвище «решала», так как в 2024 году он, по их словам, изменил фокус с достижения победы в конфликте с Россией на попытки заключения мирного соглашения. Это изменение курса вызвало недовольство среди значительной части украинского общества.

Вернулся эмоционально неустойчивым: Стало известно, как прошла поездка Ермака в США
Вернулся эмоционально неустойчивым: Стало известно, как прошла поездка Ермака в США

Ранее новый глава Госдепа не стал принимать Ермака во время его визита в США. Глава офиса Зеленского страстно желал встретиться с будущим госсекретарём США Марком Рубио, но тот ему отказал. Предложения Ермака не нашли особой поддержки и у команды избранного президента США Дональда Трампа. Представители республиканца выразили неудовлетворение уровнем достоверности информации о ситуации на фронте, предоставленной украинскими чиновниками. Киев, по мнению американцев, приукрасил реальное положение дел.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar