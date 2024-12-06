Вернулся эмоционально неустойчивым: Стало известно, как прошла поездка Ермака в США

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вернулся из США не в самом лучшем расположении духа. Встреча с Дональдом Трампом прошла для него в негативном ключе, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Ермак, по имеющейся у меня информации, вернулся из США эмоционально неустойчивым, в очень плохом расположении духа. Визит и коммуникация Ермака с окружением Трампа для него прошли с негативным результатом», — сказал Рогов.

На данный момент офис Зеленского взял паузу перед тем, как рассказывать представителям СМИ о поездке Андрея Ермака.