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6 декабря, 14:37

Вернулся эмоционально неустойчивым: Стало известно, как прошла поездка Ермака в США

Рогов: Андрей Ермак вернулся из США в плохом расположении духа

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вернулся из США не в самом лучшем расположении духа. Встреча с Дональдом Трампом прошла для него в негативном ключе, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Ермак, по имеющейся у меня информации, вернулся из США эмоционально неустойчивым, в очень плохом расположении духа. Визит и коммуникация Ермака с окружением Трампа для него прошли с негативным результатом», — сказал Рогов.

На данный момент офис Зеленского взял паузу перед тем, как рассказывать представителям СМИ о поездке Андрея Ермака.

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Напомним, что Украинская делегация ездила в США, чтобы провести встречу с представителями команды избранного президента Дональда Трампа. Киев решил понадеяться на поддержку Штатов. Поездку возглавил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Обложка ©

ТАСС / EPA / IDA MARIE ODGAARD

Наталья Афонина
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