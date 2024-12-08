Новый глава Госдепа отказался принять неприкаянного Ермака во время его визита в США

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак страстно желал встретиться с будущим госсекретарём США Марком Рубио, но тот ему отказал. Об этом сообщает украинское издание «HB» со ссылкой на источники.

«С ним (с Рубио) планировалась встреча... я даже сформулирую так: хотели с ним встречи. Ермак вообще хотел поехать в Америку общаться с окружением Трампа сразу после выборов в США, в первую же неделю, но тогда не удалось сформировать встречи. У определённых должностных лиц были вопросы, кто поедет, почему именно Ермак», — утверждает собеседник издания.