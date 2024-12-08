Новый глава Госдепа отказался принять неприкаянного Ермака во время его визита в США
Новый глава Госдепа Рубио отказался от встречи с Ермаком в США
Марк Рубио и Андрей Ермак. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Crush Rush, © ТАСС / AP / Christinne Muschi
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак страстно желал встретиться с будущим госсекретарём США Марком Рубио, но тот ему отказал. Об этом сообщает украинское издание «HB» со ссылкой на источники.
«С ним (с Рубио) планировалась встреча... я даже сформулирую так: хотели с ним встречи. Ермак вообще хотел поехать в Америку общаться с окружением Трампа сразу после выборов в США, в первую же неделю, но тогда не удалось сформировать встречи. У определённых должностных лиц были вопросы, кто поедет, почему именно Ермак», — утверждает собеседник издания.
Ранее Андрей Ермак посетил США, чтобы встретиться там хотя бы с кем-то из команды избранного американского президента Дональда Трампа и попытаться убедить в необходимости дальнейшей поддержки Киева до возвращения им границ 2022 года. В Штатах никого не впечатлили планы соратника Зеленского, поэтому уехал тот крайне огорчённым.