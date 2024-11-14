«Непримиримый русофоб»: Политолог рассказал, чего ждать от нового госсекретаря США
Политолог Гамбашидзе: Новый глава Госдепа США Рубио известен как русофоб
Сенатор Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Crush Rush
Во первого срока Дональда Трампа часто обвиняли в том, что он не сумел сформировать дееспособную команду, а собрал случайных людей, часть из которых не являются его единомышленниками. После новой победы он провёл серьёзную работу над ошибками. Новая команда состоит из тех, кто явно разделяет его убеждения и готов эти убеждения отстаивать. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог, политтехнолог Илья Гамбашидзе. В частности, он оценил кандидатуру нового госсекретаря США.
«Трамп собирает людей, которые могут вызывать яркую негативную реакцию как у демократов внутри США, так и на международной арене. Тот же Рубио известен как непримиримый русофоб — это явно послание в адрес России». Что касается профессионализма новых назначенцев Трампа, то так же, как короля играет свита, каждого из них будет «играть» профессиональная команда бюрократов. Ожидать, что эти люди будут допускать «школьные» ошибки на своих направлениях, не стоит», — отметил Гамбашидзе.
Напомним, выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп выдвинул сенатора от штата Флорида Марко Рубио на пост главы Госдепартамента. Также он решил, что руководителями нового ведомства по повышению эффективности Правительства США станут миллиардер Илон Маск и предприниматель Вивек Рамасвами. А телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета Трамп хочет назначить главой Пентагона.