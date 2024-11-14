«Непримиримый русофоб»: Политолог рассказал, чего ждать от нового госсекретаря США

Во первого срока Дональда Трампа часто обвиняли в том, что он не сумел сформировать дееспособную команду, а собрал случайных людей, часть из которых не являются его единомышленниками. После новой победы он провёл серьёзную работу над ошибками. Новая команда состоит из тех, кто явно разделяет его убеждения и готов эти убеждения отстаивать. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог, политтехнолог Илья Гамбашидзе. В частности, он оценил кандидатуру нового госсекретаря США.