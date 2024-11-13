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13 ноября, 11:41

Как Рузвельт: Историки оценили «разношёрстную» команду Трампа из телеведущих и техногениев

Историк Липкин объяснил традициями англосаксов новую команду Трампа

Дональд Трамп и Илон Маск. Фото © ТАСС / AP

Дональд Трамп и Илон Маск. Фото © ТАСС / AP

Набирать президентскую команду, не состоящую из политиков, — очень англосаксонская традиция. Так заместитель директора Института всеобщей истории РАН Михаил Липкин в беседе с Life.ru отреагировал на назначения, которые озвучил Дональд Трамп. По его словам, у такой системы есть ряд плюсов.

Считается, что человек не должен пытаться собой перекрыть мнение экспертов, которых он собирает у себя в министерстве, а он должен понимать общее направление, тенденции и тренды улавливать. И, если он будет специалистом, скажем, по сельскому хозяйству, во главе Министерства сельского хозяйства, там считается, что это неправильно. В том числе это и вопрос борьбы с коррупцией. Когда человек карьерно вырос из одной области, а его перекидывают в другое место, это не позволяет ему лоббировать какие-то чужие интересы. Это и есть система недопущения коррупционных связей.

Михаил Липкин

Заместитель директора Института всеобщей истории РАН

Считается, что человек не должен пытаться собой перекрыть мнение экспертов, которых он собирает у себя в министерстве, а он должен понимать общее направление, тенденции и тренды улавливать. И, если он будет специалистом, скажем, по сельскому хозяйству, во главе Министерства сельского хозяйства, там считается, что это неправильно. В том числе это и вопрос борьбы с коррупцией. Когда человек карьерно вырос из одной области, а его перекидывают в другое место, это не позволяет ему лоббировать какие-то чужие интересы. Это и есть система недопущения коррупционных связей.
Считается, что человек не должен пытаться собой перекрыть мнение экспертов, которых он собирает у себя в министерстве, а он должен понимать общее направление, тенденции и тренды улавливать. И, если он будет специалистом, скажем, по сельскому хозяйству, во главе Министерства сельского хозяйства, там считается, что это неправильно. В том числе это и вопрос борьбы с коррупцией. Когда человек карьерно вырос из одной области, а его перекидывают в другое место, это не позволяет ему лоббировать какие-то чужие интересы. Это и есть система недопущения коррупционных связей.

А историк Олег Шишкин напомнил, что подобный опыт был у 32-го президента США Франклина Рузвельта. В его команде был экономист Джон Кейнс.

Это был впечатляющий опыт. То есть, смотрите, прошло уже, наверное, 80 лет. Но я считаю, что Маск обладает очень сильными качествами как эксперт в научной сфере, а также в сфере организации производства и в сфере, грубо говоря, создания деловой атмосферы. Это, кстати, очень важно бывает при принятии каких-то очень серьёзных административных решений, чего действительно не хватает многим организациям, не только президентской администрации.

Олег Шишкин

Историк

Это был впечатляющий опыт. То есть, смотрите, прошло уже, наверное, 80 лет. Но я считаю, что Маск обладает очень сильными качествами как эксперт в научной сфере, а также в сфере организации производства и в сфере, грубо говоря, создания деловой атмосферы. Это, кстати, очень важно бывает при принятии каких-то очень серьёзных административных решений, чего действительно не хватает многим организациям, не только президентской администрации.
Это был впечатляющий опыт. То есть, смотрите, прошло уже, наверное, 80 лет. Но я считаю, что Маск обладает очень сильными качествами как эксперт в научной сфере, а также в сфере организации производства и в сфере, грубо говоря, создания деловой атмосферы. Это, кстати, очень важно бывает при принятии каких-то очень серьёзных административных решений, чего действительно не хватает многим организациям, не только президентской администрации.
«Умных не осталось»: Картаполов рассказал, зачем Трампу понадобился техногений Илон Маск
«Умных не осталось»: Картаполов рассказал, зачем Трампу понадобился техногений Илон Маск

Напомним, ранее избранный президент США Дональд Трамп решил, что руководителями нового ведомства по повышению эффективности Правительства США станут миллиардер Илон Маск и предприниматель Вивек Рамасвами. А телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета Трамп хочет назначить главой Пентагона.

Екатерина Хмелева
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