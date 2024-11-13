Как Рузвельт: Историки оценили «разношёрстную» команду Трампа из телеведущих и техногениев

Считается, что человек не должен пытаться собой перекрыть мнение экспертов, которых он собирает у себя в министерстве, а он должен понимать общее направление, тенденции и тренды улавливать. И, если он будет специалистом, скажем, по сельскому хозяйству, во главе Министерства сельского хозяйства, там считается, что это неправильно. В том числе это и вопрос борьбы с коррупцией. Когда человек карьерно вырос из одной области, а его перекидывают в другое место, это не позволяет ему лоббировать какие-то чужие интересы. Это и есть система недопущения коррупционных связей.