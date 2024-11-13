Как Рузвельт: Историки оценили «разношёрстную» команду Трампа из телеведущих и техногениев
Историк Липкин объяснил традициями англосаксов новую команду Трампа
Дональд Трамп и Илон Маск. Фото © ТАСС / AP
Набирать президентскую команду, не состоящую из политиков, — очень англосаксонская традиция. Так заместитель директора Института всеобщей истории РАН Михаил Липкин в беседе с Life.ru отреагировал на назначения, которые озвучил Дональд Трамп. По его словам, у такой системы есть ряд плюсов.
Считается, что человек не должен пытаться собой перекрыть мнение экспертов, которых он собирает у себя в министерстве, а он должен понимать общее направление, тенденции и тренды улавливать. И, если он будет специалистом, скажем, по сельскому хозяйству, во главе Министерства сельского хозяйства, там считается, что это неправильно. В том числе это и вопрос борьбы с коррупцией. Когда человек карьерно вырос из одной области, а его перекидывают в другое место, это не позволяет ему лоббировать какие-то чужие интересы. Это и есть система недопущения коррупционных связей.
А историк Олег Шишкин напомнил, что подобный опыт был у 32-го президента США Франклина Рузвельта. В его команде был экономист Джон Кейнс.
Это был впечатляющий опыт. То есть, смотрите, прошло уже, наверное, 80 лет. Но я считаю, что Маск обладает очень сильными качествами как эксперт в научной сфере, а также в сфере организации производства и в сфере, грубо говоря, создания деловой атмосферы. Это, кстати, очень важно бывает при принятии каких-то очень серьёзных административных решений, чего действительно не хватает многим организациям, не только президентской администрации.