«Умных не осталось»: Картаполов рассказал, зачем Трампу понадобился техногений Илон Маск
Депутат Картаполов прокомментировал влияние Маска на формирование команды Трампа
Тот факт, что бизнесмен Илон Маск влияет на формирование новой администрации избранного президента США, свидетельствует, что в окружении Дональда Трампа не осталось умных людей. Таким мнением поделился в беседе с Life.ru депутат Госдумы Андрей Картаполов.
Картаполов прокомментировал влияние Маска на формирование команды Трампа. Видео © Life.ru
«Видимо, больше умных людей не осталось в Соединённых Штатах. Трампу приходится опираться на тех, кого он знает, и в кого он верит», — предположил наш собеседник.
Ранее Илона Маска прозвали серым кардиналом в команде избранного президента-республиканца. А сам Маск, назначенный главой нового Департамента государственной эффективности, заявил об «угрозе бюрократии» в США, выступив с критикой в адрес излишнего разрастания госаппарата.
Life.ru