«Умных не осталось»: Картаполов рассказал, зачем Трампу понадобился техногений Илон Маск

Тот факт, что бизнесмен Илон Маск влияет на формирование новой администрации избранного президента США , свидетельствует, что в окружении Дональда Трампа не осталось умных людей. Таким мнением поделился в беседе с Life.ru депутат Госдумы Андрей Картаполов.

«Видимо, больше умных людей не осталось в Соединённых Штатах. Трампу приходится опираться на тех, кого он знает, и в кого он верит», — предположил наш собеседник.