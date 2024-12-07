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7 декабря, 20:55

Ермак не убедил окружение Трампа поддержать продолжение конфликта с Россией

NV: Команда Трампа отказалась помогать Киеву возвращать границы 2022 года

Предложения главы офиса президента Украины Андрея Ермака не нашли особой поддержки у команды избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет украинское издание NV.

Ермак во время визита в США предлагал продолжать боевые действия против России до возвращения к «границам 2022 года» и вступление Украины в НАТО. Однако обе инициативы были восприняты американской стороной без энтузиазма.

Кроме того, отмечается, что представители Трампа выразили неудовлетворение уровнем достоверности информации о ситуации на фронте, предоставленной украинскими чиновниками. Киев, по мнению американцев, приукрасил реальное положение дел.

Издание подчёркивает, что переговоры Ермака с командой Трампа длились недолго. Визит состоялся 6 декабря: Ермак побывал в поместье Мар-а-Лаго во Флориде, где провёл встречу с Сьюзан Уайлс, которая возглавит аппарат Белого дома. Также он посетил Вашингтон, где встретился с будущим вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом, а также Майком Уолтцем и Китом Келлогом — кандидатами на ключевые должности в новой администрации Трампа.

Прибывший во Францию Трамп заявил, что мир слегка «сходит с ума»
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Ранее первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук заявил, что один из пунктов мирного плана будущего специального представителя Дональда Трампа по Украине Кита Келлога противоречит Конституции РФ. Речь идёт о предложении заморозить фронт по нынешним линиям боевого соприкосновения. Напомним, ранее стали известны некоторые пункты из мирного плана Кита Келлога. В частности, он предлагает решить конфликт на Украине в рамках переговорного процесса, надавив на две стороны — Киев и Москву. В РФ уже предупредили Трампа о несостоятельности плана его советника. Новоизбранному президенту США указали на то, что НАТО надо отказаться от политики открытых дверей и наконец признать новые территории России.

Обложка ©

flickr / Gage Skidmore

Артём Гапоненко
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