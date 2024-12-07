Ермак не убедил окружение Трампа поддержать продолжение конфликта с Россией
NV: Команда Трампа отказалась помогать Киеву возвращать границы 2022 года
Предложения главы офиса президента Украины Андрея Ермака не нашли особой поддержки у команды избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет украинское издание NV.
Ермак во время визита в США предлагал продолжать боевые действия против России до возвращения к «границам 2022 года» и вступление Украины в НАТО. Однако обе инициативы были восприняты американской стороной без энтузиазма.
Кроме того, отмечается, что представители Трампа выразили неудовлетворение уровнем достоверности информации о ситуации на фронте, предоставленной украинскими чиновниками. Киев, по мнению американцев, приукрасил реальное положение дел.
Издание подчёркивает, что переговоры Ермака с командой Трампа длились недолго. Визит состоялся 6 декабря: Ермак побывал в поместье Мар-а-Лаго во Флориде, где провёл встречу с Сьюзан Уайлс, которая возглавит аппарат Белого дома. Также он посетил Вашингтон, где встретился с будущим вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом, а также Майком Уолтцем и Китом Келлогом — кандидатами на ключевые должности в новой администрации Трампа.
Ранее первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук заявил, что один из пунктов мирного плана будущего специального представителя Дональда Трампа по Украине Кита Келлога противоречит Конституции РФ. Речь идёт о предложении заморозить фронт по нынешним линиям боевого соприкосновения. Напомним, ранее стали известны некоторые пункты из мирного плана Кита Келлога. В частности, он предлагает решить конфликт на Украине в рамках переговорного процесса, надавив на две стороны — Киев и Москву. В РФ уже предупредили Трампа о несостоятельности плана его советника. Новоизбранному президенту США указали на то, что НАТО надо отказаться от политики открытых дверей и наконец признать новые территории России.
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