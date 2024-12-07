Ермак не убедил окружение Трампа поддержать продолжение конфликта с Россией

Предложения главы офиса президента Украины Андрея Ермака не нашли особой поддержки у команды избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет украинское издание NV.

Ермак во время визита в США предлагал продолжать боевые действия против России до возвращения к «границам 2022 года» и вступление Украины в НАТО. Однако обе инициативы были восприняты американской стороной без энтузиазма.

Кроме того, отмечается, что представители Трампа выразили неудовлетворение уровнем достоверности информации о ситуации на фронте, предоставленной украинскими чиновниками. Киев, по мнению американцев, приукрасил реальное положение дел.