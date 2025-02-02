Сайт американского агентства USAID, помогающего Украине, перестал работать

Сайт Агентства США по международному развитию (USAID), отвечающего за оказание помощи Украине, а также его аккаунт в социальной сети «Х» оказались заблокированы. При попытке открыть сайт пользователи получают сообщение о том, что страница по адресу https://www.usaid.gov/ может быть временно недоступна или перенесена на другой адрес.

На данный момент неясно, было ли данное решение связано с удалением или закрытием сайта. Агентство Reuters сообщает, что отключение USAID может быть результатом действий администрации президента США Дональда Трампа, которая инициировала передачу полномочий агентства в руки Госдепартамента.