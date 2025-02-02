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2 февраля, 09:33

Сайт американского агентства USAID, помогающего Украине, перестал работать

Сайт Агентства США по международному развитию (USAID), отвечающего за оказание помощи Украине, а также его аккаунт в социальной сети «Х» оказались заблокированы. При попытке открыть сайт пользователи получают сообщение о том, что страница по адресу https://www.usaid.gov/ может быть временно недоступна или перенесена на другой адрес.

На данный момент неясно, было ли данное решение связано с удалением или закрытием сайта. Агентство Reuters сообщает, что отключение USAID может быть результатом действий администрации президента США Дональда Трампа, которая инициировала передачу полномочий агентства в руки Госдепартамента.

С момента начала своей деятельности в 2022 году USAID предоставило Украине более 7,6 миллиарда долларов в рамках гуманитарной помощи и поддержки.

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Ранее Life.ru сообщал, что USAID остановило свою программу помощи Украине после указания нового госсекретаря Марка Рубио. До этого Госдепартамент США издал указ о приостановлении деятельности в области иностранной помощи, за исключением финансовой поддержки для Израиля и Египта. Решение о возможном возобновлении программ будет приниматься непосредственно госсекретарём после анализа каждой из них.

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Shutterstock / FOTODOM / T. Schneider

Александра Мышляева
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