Депутат Верховной рады Александр Дубинский сравнил главаря киевского режима Владимира Зеленского с загнанной в угол крысой из-за его неумения признавать ошибки. Также нардеп раскритиковал бывшего комика за указ, запрещающий переговоры с Россией. Об этом Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, написал в своих соцсетях.

Депутат Рады подчеркнул, что Зеленский допустил сложившуюся в стране ситуацию, что привело к удручающим последствиям. Теперь западные лидеры сами пытаются найти способы урегулировать конфликт без участия Киева. А сам экс-юморист злится на всех, кто пытается заговорить о дипломатии.

«Вместо того чтобы признать ошибки и попытаться вернуть себе субъектность, Зеленский бросается на союзников, как загнанная в угол крыса. Сегодня его раздражает Макрон, который осмелился говорить о дипломатии. Завтра — ещё кто-то, кто посмеет думать о будущем без учёта его фантазий. Проблема не в том, что об Украине говорят без Украины», — написал Дубинский.

По словам депутата, проблема заключается в том, что Зеленский превратил Украину в зрителя, а не участника вооружённого противостояния. Народ вынужден платить слишком высокую цену — порой умирать — за то, что главарь киевского режима живёт в мире собственных фантазий, «где можно отказаться от реальности, а потом жаловаться, что тебя в ней больше нет».