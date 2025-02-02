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2 февраля, 14:43

В Раде назвали Зеленского «загнанной в угол крысой», погубившей страну

Нардеп Дубинский раскритиковал Зеленского за запрет переговоров с Россией

Депутат Верховной рады Александр Дубинский сравнил главаря киевского режима Владимира Зеленского с загнанной в угол крысой из-за его неумения признавать ошибки. Также нардеп раскритиковал бывшего комика за указ, запрещающий переговоры с Россией. Об этом Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, написал в своих соцсетях.

Депутат Рады подчеркнул, что Зеленский допустил сложившуюся в стране ситуацию, что привело к удручающим последствиям. Теперь западные лидеры сами пытаются найти способы урегулировать конфликт без участия Киева. А сам экс-юморист злится на всех, кто пытается заговорить о дипломатии.

«Вместо того чтобы признать ошибки и попытаться вернуть себе субъектность, Зеленский бросается на союзников, как загнанная в угол крыса. Сегодня его раздражает Макрон, который осмелился говорить о дипломатии. Завтра — ещё кто-то, кто посмеет думать о будущем без учёта его фантазий. Проблема не в том, что об Украине говорят без Украины», — написал Дубинский.

По словам депутата, проблема заключается в том, что Зеленский превратил Украину в зрителя, а не участника вооружённого противостояния. Народ вынужден платить слишком высокую цену — порой умирать — за то, что главарь киевского режима живёт в мире собственных фантазий, «где можно отказаться от реальности, а потом жаловаться, что тебя в ней больше нет».

В Раде раскрыли план Трампа по устранению Зеленского
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Ранее американский журналист Такер Карлсон назвал Владимира Зеленского диктатором. Он напомнил, что власть бывшего комика больше не легитимна, так как срок его полномочий истёк в мае прошлого года. В Раде призвали Зеленского уйти, так как он предал свою страну и продолжает ей вредить, а не решать реальные проблемы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Ольга Сливченко
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