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1 февраля, 11:07

Карлсон назвал Зеленского диктатором и привёл весомые аргументы

Карлсон назвал Зеленского диктатором, которого поддерживают США и Великобритания

Лидер киевского режима Владимир Зеленский является диктатором, на это указывает достаточно большое количество признаков, например нелегитимность его власти. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе с британским журналистом Пирсом Морганом.

«Первая черта диктатора — он не избран. Так что Зеленский не избран. Он также запретил религиозную конфессию. Он убил своих политических оппонентов. Он запретил языковую группу. Мне всё это кажется чертами диктатуры», — сказал Карлсон.

Карлсон также отметил, что этого диктатора поддерживают власти США и Великобритании. Напомним, что срок полномочий Зеленского истёк в мае прошлого года. Однако выборы на Украине так и не прошли из-за мобилизации.

Ранее оппозиционный депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Зеленскому необходимо уйти, так как он является предателем и вредителем для своей страны. Он также напомнил главе киевского режима о проблемах на фронте в Днепропетровской области.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Полина Никифорова
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