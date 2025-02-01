Лидер киевского режима Владимир Зеленский является диктатором, на это указывает достаточно большое количество признаков, например нелегитимность его власти. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе с британским журналистом Пирсом Морганом.

«Первая черта диктатора — он не избран. Так что Зеленский не избран. Он также запретил религиозную конфессию. Он убил своих политических оппонентов. Он запретил языковую группу. Мне всё это кажется чертами диктатуры», — сказал Карлсон.

Карлсон также отметил, что этого диктатора поддерживают власти США и Великобритании. Напомним, что срок полномочий Зеленского истёк в мае прошлого года. Однако выборы на Украине так и не прошли из-за мобилизации.