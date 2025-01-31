Владимир Зеленский винит экс-президента США Джо Байдена в развязывании украинского конфликта. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в государственной измене.

«Потужный [мощный, так нардеп называет Зеленского] продолжает шляться по интервью и там поливать Байдена, который вдруг стал во всём виноват. В [конфликте], в смысле», — написал депутат в телеграм-канале.

Дубинский добавил, что похожая история может случиться, если свой пост покинет канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, Зеленский не пожалеет и президента Франции Эмманюэля Макрона. Все будут виноваты, отметил нардеп.