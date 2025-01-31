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31 января, 08:58

В Раде заявили, что Зеленский сделал «крайним» Байдена в конфликте на Украине

Нардеп Дубинский: Зеленский винит Байдена в развязывании конфликта на Украине

Владимир Зеленский винит экс-президента США Джо Байдена в развязывании украинского конфликта. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в государственной измене.

«Потужный [мощный, так нардеп называет Зеленского] продолжает шляться по интервью и там поливать Байдена, который вдруг стал во всём виноват. В [конфликте], в смысле», — написал депутат в телеграм-канале.

Дубинский добавил, что похожая история может случиться, если свой пост покинет канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, Зеленский не пожалеет и президента Франции Эмманюэля Макрона. Все будут виноваты, отметил нардеп.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что в начале конфликта Украина сражалась в одиночку из-за Джо Байдена. По его словам, от бывшего американского лидера не было предоставлено никакой поддержки. Зеленский отметил, что не один раз просил США помочь Украине.

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Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Дарья Нарыкова
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