Владимир Зеленский раскритиковал бывшего президента США Джо Байдена. Глава киевского режима заявил, что в начале украинского конфликта Незалежной приходилось сражаться в одиночку и не было никакой поддержки. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Зеленский говорит, что не раз просил американских властей принять определённые превентивные меры против России. Глава киевского режима жаловался на войска РФ на границе с Незалежной, но в начале конфликта украинцы в итоге оказались «предоставлены сами себе и сражались в одиночку». По его утверждению, параллельно Киев обращался за помощью к странам Евросоюза, но те не могли действовать без одобрения США.