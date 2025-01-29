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Регион
29 января, 12:52

«Мы сражались в одиночку!» Зеленский зачеркнул Байдена, забыв о полученных миллиардах

Зеленский: В начале конфликта Украина сражалась в одиночку из-за Байдена

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский раскритиковал бывшего президента США Джо Байдена. Глава киевского режима заявил, что в начале украинского конфликта Незалежной приходилось сражаться в одиночку и не было никакой поддержки. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Зеленский говорит, что не раз просил американских властей принять определённые превентивные меры против России. Глава киевского режима жаловался на войска РФ на границе с Незалежной, но в начале конфликта украинцы в итоге оказались «предоставлены сами себе и сражались в одиночку». По его утверждению, параллельно Киев обращался за помощью к странам Евросоюза, но те не могли действовать без одобрения США.

Байден по телефону обещал Зеленскому продолжать военную поддержку Киева
Байден по телефону обещал Зеленскому продолжать военную поддержку Киева

Напомним, что на протяжении всей специальной военной операции США постоянно поддерживают Украину. Бывший президент Байден множество раз выделял Незалежной огромные суммы денег на защиту и множество военной техники. Даже перед своим уходом политик не забыл о Зеленском. Экс-глава Америки отправил Киеву почти $2,5 миллиарда. Это была очередная помощь в сфере безопасности.

Наталья Афонина
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