Джо Байден, нынешний президент США, и лидер киевского режима Владимир Зеленский обсудили по телефону вопрос поддержки Киева. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

Байден подтвердил, что поддержка Украины со стороны США останется неизменной, как и в течение последних трёх лет. Кроме того, американская сторона настаивает, что финансирование ВСУ будет продолжаться и при новой администрации Дональда Трампа.