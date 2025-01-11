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Регион
11 января, 02:03

Байден по телефону обещал Зеленскому продолжать военную поддержку Киева

Джо Байден, нынешний президент США, и лидер киевского режима Владимир Зеленский обсудили по телефону вопрос поддержки Киева. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

Байден подтвердил, что поддержка Украины со стороны США останется неизменной, как и в течение последних трёх лет. Кроме того, американская сторона настаивает, что финансирование ВСУ будет продолжаться и при новой администрации Дональда Трампа.

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Ранее стало известно, что администрация Джо Байдена не смогла использовать около $4 млрд, выделенных Конгрессом на военную помощь Украине. Эти средства перейдут в распоряжение команды Трампа.

Обложка ©

t.me/V_Zelenskiy_official

Лия Мурадьян
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