Трамп объяснил видео общения с Обамой на похоронах, пока Байден дремал

Избранный президент США Дональд Трамп не исключил, что у него и экс-президента Барака Обамы может быть взаимная симпатия. Это заявление он сделал после общения с 44-м президентом США на церемонии прощания с бывшим лидером страны Джимми Картером, сообщает телеканал NBC News.

«Даже и не знал, как дружелюбно это выглядело. Я подумал: кажется, что эти два человека нравятся друг другу. И, вероятно, это действительно так», — сказал Трамп на просьбу прокомментировать видео, на котором он беседует с Обамой во время церемонии.