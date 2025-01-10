Трамп объяснил видео общения с Обамой на похоронах, пока Байден дремал
Дональд Трамп не исключил, что они с Обамой могут нравиться друг другу
Избранный президент США Дональд Трамп и 44-й президент США Барак Обама. Фото © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin
Избранный президент США Дональд Трамп не исключил, что у него и экс-президента Барака Обамы может быть взаимная симпатия. Это заявление он сделал после общения с 44-м президентом США на церемонии прощания с бывшим лидером страны Джимми Картером, сообщает телеканал NBC News.
«Даже и не знал, как дружелюбно это выглядело. Я подумал: кажется, что эти два человека нравятся друг другу. И, вероятно, это действительно так», — сказал Трамп на просьбу прокомментировать видео, на котором он беседует с Обамой во время церемонии.
Напомним, что 9 января в Вашингтоне в Кафедральном соборе прошла поминальная церемония в честь Джимми Картера, который скончался 29 декабря. Среди присутствующих были не только Дональд Трамп, но и Джо Байден, другие видные фигуры американской политики и представители различных стран.