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10 января, 13:53

Трамп объяснил видео общения с Обамой на похоронах, пока Байден дремал

Дональд Трамп не исключил, что они с Обамой могут нравиться друг другу

Избранный президент США Дональд Трамп и 44-й президент США Барак Обама. Фото © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin

Избранный президент США Дональд Трамп и 44-й президент США Барак Обама. Фото © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin

Избранный президент США Дональд Трамп не исключил, что у него и экс-президента Барака Обамы может быть взаимная симпатия. Это заявление он сделал после общения с 44-м президентом США на церемонии прощания с бывшим лидером страны Джимми Картером, сообщает телеканал NBC News.

«Даже и не знал, как дружелюбно это выглядело. Я подумал: кажется, что эти два человека нравятся друг другу. И, вероятно, это действительно так», — сказал Трамп на просьбу прокомментировать видео, на котором он беседует с Обамой во время церемонии.

Байден задремал во время прощания с экс-президентом США Джимми Картером
Байден задремал во время прощания с экс-президентом США Джимми Картером

Напомним, что 9 января в Вашингтоне в Кафедральном соборе прошла поминальная церемония в честь Джимми Картера, который скончался 29 декабря. Среди присутствующих были не только Дональд Трамп, но и Джо Байден, другие видные фигуры американской политики и представители различных стран.

Наталья Афонина
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