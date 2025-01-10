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9 января, 23:44

Байден задремал во время прощания с экс-президентом США Джимми Картером

Джо Байден задремал во время прощания с экс-президентом США Джимми Картером. Обложка © X / TheLibertyBcast

Джо Байден задремал во время прощания с экс-президентом США Джимми Картером. Обложка © X / TheLibertyBcast

Президент США Джо Байден был замечен дремлющим на церемонии прощания с экс-президентом Джимми Картером. Об этом сообщает британское издание The US Sun.

Во время траурной службы Байден сидел в первом ряду, рядом с другими высокопоставленными лицами, в том числе вице-президентом Камалой Харрис. Камеры СМИ зафиксировали момент, когда президент, прикрыв глаза, наклонился вперёд, немного сгорбившись, и заснул, держа руки на коленях.

Джо Байден задремал во время прощания с экс-президентом США Джимми Картером. Видео © X / brane mijatovic

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Напомним, что 9 января в Вашингтоне в Кафедральном соборе состоялась поминальная церемония в память о Джимми Картере. На службе присутствовал не только Джо Байден, но и Дональд Трамп, а также прочие значимые лица в американских политических кругах. Наряду с американскими политиками на мероприятие прибыли и представители других стран. Картер умер 29 декабря в своём доме в Плейнсе, штат Джорджия.

Тимур Хингеев
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