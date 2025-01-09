В Вашингтоне прошла поминальная служба по экс-президенту Джимми Картеру

В Вашингтоне, в Кафедральном соборе, состоялась поминальная церемония в память о Джимми Картере, 39-м президенте Соединённых Штатов. На службе присутствовали действующий президент Джо Байден со своей супругой Джилл, избранный глава Штатов Дональд Трамп, а также три бывших лидера и значительные фигуры из политического круга. Наряду с американскими политиками на мероприятие прибыли и представители других стран. Основные телеканалы США транслировали поминальную службу в прямом эфире.

Рано утром от здания Конгресса США, из Ротонды, начался вынос гроба с останками Картера под звуки артиллерийского салюта. В течение двух дней у всех, кто хотел проститься, была такая возможность.