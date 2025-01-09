В Вашингтоне прошла поминальная служба по экс-президенту Джимми Картеру
Похороны 39-го президента США Джимми Картера в Вашингтоне. Фото © ТАСС/ Jacquelyn Martin
В Вашингтоне, в Кафедральном соборе, состоялась поминальная церемония в память о Джимми Картере, 39-м президенте Соединённых Штатов. На службе присутствовали действующий президент Джо Байден со своей супругой Джилл, избранный глава Штатов Дональд Трамп, а также три бывших лидера и значительные фигуры из политического круга. Наряду с американскими политиками на мероприятие прибыли и представители других стран. Основные телеканалы США транслировали поминальную службу в прямом эфире.
Рано утром от здания Конгресса США, из Ротонды, начался вынос гроба с останками Картера под звуки артиллерийского салюта. В течение двух дней у всех, кто хотел проститься, была такая возможность.
Катафалк с гробом, выехавший из Капитолия в 9 часов утра по местному времени (то есть в 17:00 по Москве), проследовал по улицам столицы, располагаясь между местными достопримечательностями, среди которых был и Белый дом. Поминальная церемония началась в 10:00 утра (18:00 по московскому времени) в Кафедральном соборе.
Напомним, 9 января 2025 года был объявлен днём траура в Соединённых Штатах. Это связано с уходом из жизни Джимми Картера, который скончался 29 декабря, в своём доме в Плейнсе, что находится в штате Джорджия.