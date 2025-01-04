«Впервые в истории!» Трамп вышел из себя из-за возможных приспущенных флагов на его инаугурации

Церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января может пройти с приспущенными флагами в связи со смертью экс-лидера страны Джимми Картера. Об этом в соцсети Truth Social заявил сам республиканец. Ранее в американской истории такого никогда не случалось.

«Из-за смерти президента Джимми Картера флаг может впервые быть приспущен на инаугурации. Никто не хочет видеть этого и никакой американец не может быть счастлив по этому поводу. Посмотрим, как всё получится», — написал Трамп.

Он не упустил возможности отметить, что вся «страна в полном беспорядке» из-за политики демократов. По словам Трампа, членам Демпартии «вскружило головы от того, что наш великолепный американский флаг может быть приспущен в день инаугурации»

«Они считают, это так здорово, и счастливы, потому что они не любят нашу страну, они думают только о себе», — выпалил Трамп.