«Впервые в истории!» Трамп вышел из себя из-за возможных приспущенных флагов на его инаугурации
Трамп: Инаугурация может пройти с приспущенными флагами США из-за смерти Картера
Церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января может пройти с приспущенными флагами в связи со смертью экс-лидера страны Джимми Картера. Об этом в соцсети Truth Social заявил сам республиканец. Ранее в американской истории такого никогда не случалось.
«Из-за смерти президента Джимми Картера флаг может впервые быть приспущен на инаугурации. Никто не хочет видеть этого и никакой американец не может быть счастлив по этому поводу. Посмотрим, как всё получится», — написал Трамп.
Он не упустил возможности отметить, что вся «страна в полном беспорядке» из-за политики демократов. По словам Трампа, членам Демпартии «вскружило головы от того, что наш великолепный американский флаг может быть приспущен в день инаугурации»
«Они считают, это так здорово, и счастливы, потому что они не любят нашу страну, они думают только о себе», — выпалил Трамп.
Напомним, что 39-й президент США Джимми Картер, представлявший Демократическую партию, скончался недавно в возрасте 100 лет. В последние годы жизни он боролся с агрессивной формой рака кожи. В связи с этим в Америке 9 января объявлен национальный траур. Ранее администрация пока ещё действующего президента США Джо Байдена приказала держать флаги приспущенными в течение 30 дней после дня траура. Инаугурация Трампа выпадает как раз на этот срок.
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