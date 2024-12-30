Байден объявил 9 января днём траура в США из-за смерти экс-президента Картера

На всей территории США 9 января 2025 года объявлено днём национального траура в связи со смертью экс-главы государства Джимми Картера. Такое заявление опубликовано на сайте Белого Дома.

«Я призываю американский народ собраться в этот день, чтобы почтить память президента Джеймса Эрла Картера-младшего», — сказано в сообщении действующего президента США Джо Байдена.

Джимми Картер — 39-й президент США, который занимал свой пост с 20 января 1977 года по 20 января 1981 года. Он родился 1 октября 1924 года в Плейнс, штат Джорджия. До этого он был губернатором Джорджии с 1971 по 1975 год.

Во время президентства Картер сосредоточил внимание на различных внутренних и международных вопросах. Он инициировал реформы в области прав человека, активно выступал за мирное разрешение конфликтов и стремился к улучшению отношений между Востоком и Западом. Одним из самых значимых событий его президентства стало подписание Кэмп-Дэвидских соглашений в 1978 году, которые привели к мирному соглашению между Израилем и Египтом.

Картера также запомнили из-за кризиса с заложниками в Иране, который начался в 1979 году и стал одной из причин его проигрыша на выборах в 1980 году. После окончания своего президентства он продолжил активно заниматься общественной деятельностью, включая работу в гуманитарных организациях и активность в сфере прав человека. В 2002 году Джимми Картер был награжден Нобелевской премией мира за свои усилия по продвижению мира, демократии и прав человека.