Америка пышно проводит экс-президента Джимми Картера в последний путь
Байден: Масштабная церемония прощания с Картером состоится в Вашингтоне
Церемония прощания с бывшим американским лидером Джимми Картером, который ушёл из жизни 29 декабря, состоится в столице США. Мероприятие будет отличаться масштабом, заявил действующий президент Штатов Джо Байден. Видеозапись с его обращением опубликована на официальном YouTube-канале Белого дома.
«Мы собираемся провести масштабную церемонию в Вашингтоне по этому поводу», — сказал Байден.
По словам политика, процесс подготовки к мероприятию уже стартовал. Однако дата церемонии ещё не назначена, так как её прежде нужно согласовать с родственниками Картера.
39-й президент США Джимми Картер скончался в своём доме 29 декабря в возрасте 100 лет. Он является самым долгоживущим американским лидером в истории. Избранный и действующий президенты страны уже выразили родным политика свои соболезнования, перечислив заслуги предшественника.
YouTube / The White House