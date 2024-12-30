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Регион
30 декабря, 04:14

Америка пышно проводит экс-президента Джимми Картера в последний путь

Байден: Масштабная церемония прощания с Картером состоится в Вашингтоне

Церемония прощания с бывшим американским лидером Джимми Картером, который ушёл из жизни 29 декабря, состоится в столице США. Мероприятие будет отличаться масштабом, заявил действующий президент Штатов Джо Байден. Видеозапись с его обращением опубликована на официальном YouTube-канале Белого дома.

«Мы собираемся провести масштабную церемонию в Вашингтоне по этому поводу», — сказал Байден.

По словам политика, процесс подготовки к мероприятию уже стартовал. Однако дата церемонии ещё не назначена, так как её прежде нужно согласовать с родственниками Картера.

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39-й президент США Джимми Картер скончался в своём доме 29 декабря в возрасте 100 лет. Он является самым долгоживущим американским лидером в истории. Избранный и действующий президенты страны уже выразили родным политика свои соболезнования, перечислив заслуги предшественника.

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YouTube / The White House

Тимур Хингеев
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