Америка пышно проводит экс-президента Джимми Картера в последний путь

Церемония прощания с бывшим американским лидером Джимми Картером, который ушёл из жизни 29 декабря, состоится в столице США. Мероприятие будет отличаться масштабом, заявил действующий президент Штатов Джо Байден. Видеозапись с его обращением опубликована на официальном YouTube-канале Белого дома.

«Мы собираемся провести масштабную церемонию в Вашингтоне по этому поводу», — сказал Байден.

По словам политика, процесс подготовки к мероприятию уже стартовал. Однако дата церемонии ещё не назначена, так как её прежде нужно согласовать с родственниками Картера.