«Глубочайшее уважение»: Трамп и Байден высказались о почившем экс-президенте Картере

«Он действительно любил и уважал нашу страну и всё, что она отстаивает. Он упорно трудился, чтобы сделать Америку лучше, и за это я выражаю ему своё глубочайшее уважение. Он был действительно хорошим человеком, и, конечно, его будет очень не хватать. <...> Самые тёплые соболезнования от Мелании [Трамп] и меня его замечательной семье», — написал ресубликанец.