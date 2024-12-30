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30 декабря, 00:43

«Глубочайшее уважение»: Трамп и Байден высказались о почившем экс-президенте Картере

Трамп и Байден выразили соболезнования в связи с кончиной экс-президента Картера

39-й президент США Джимми Картер. Обложка © X / The Carter Center

39-й президент США Джимми Картер. Обложка © X / The Carter Center

Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего главы государства Джимми Картера. Своё сообщение он опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Он действительно любил и уважал нашу страну и всё, что она отстаивает. Он упорно трудился, чтобы сделать Америку лучше, и за это я выражаю ему своё глубочайшее уважение. Он был действительно хорошим человеком, и, конечно, его будет очень не хватать. <...> Самые тёплые соболезнования от Мелании [Трамп] и меня его замечательной семье», — написал ресубликанец.

Слова скорби прозвучали и от действующего президента США Джозефа Байдена. В его официальном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, Картер назван «выдающимся лидером, государственным деятелем и гуманистом». Демократ также отметил, что экс-президент «спасал, воодушевлял и менял жизни людей по всему миру».

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Напомним, 39-й президент США Джимми Картер скончался 29 декабря в возрасте 100 лет. Он ушёл из жизни в своём доме в городе Плейнс, штат Джорджия. Картер стал самым долгоживущим президентом в истории Соединённых Штатов.

Анатолий Цейко
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