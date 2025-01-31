Оппозиционный депутат Верховной Рады Александр Дубинский обвинил Владимира Зеленского в предательстве и вредительстве, комментируя ухудшение ситуации на фронте в Днепропетровской области. Он призвал главаря киевского режима покинуть свой пост.

«О приближении российских войск вплотную к границам Днепропетровской области — это и есть ваш «мир с позиции силы»? Предатель и вредитель. Ты должен уйти», — написал Дубинский в соцсетях, обращаясь к Зеленскому.

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский заслуживает пожизненного заключения за свои действия, которые, по его мнению, идут вразрез с интересами граждан и государства и привели к многочисленным жертвам.