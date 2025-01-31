«Ты должен уйти»: Украинский депутат обратился к Зеленскому
Депутат Верховной рады Дубинский призвал Зеленского отказаться от власти
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Оппозиционный депутат Верховной Рады Александр Дубинский обвинил Владимира Зеленского в предательстве и вредительстве, комментируя ухудшение ситуации на фронте в Днепропетровской области. Он призвал главаря киевского режима покинуть свой пост.
«О приближении российских войск вплотную к границам Днепропетровской области — это и есть ваш «мир с позиции силы»? Предатель и вредитель. Ты должен уйти», — написал Дубинский в соцсетях, обращаясь к Зеленскому.
Ранее Дубинский заявил, что Зеленский заслуживает пожизненного заключения за свои действия, которые, по его мнению, идут вразрез с интересами граждан и государства и привели к многочисленным жертвам.
Накануне жителей Днепропетровской области призвали срочно покинуть прифронтовую зону из-за продвижения Российской Армии. Эту область и ДНР связывала автотрасса, проходящая через Красноармейск (украинское название — Покровск). Армия РФ приближается к этому важнейшему населённому пункту, потеря которого для Киева может обернуться тотальным крахом.