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Регион
31 января, 13:03

«Ты должен уйти»: Украинский депутат обратился к Зеленскому

Депутат Верховной рады Дубинский призвал Зеленского отказаться от власти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /paparazzza

Оппозиционный депутат Верховной Рады Александр Дубинский обвинил Владимира Зеленского в предательстве и вредительстве, комментируя ухудшение ситуации на фронте в Днепропетровской области. Он призвал главаря киевского режима покинуть свой пост.

«О приближении российских войск вплотную к границам Днепропетровской области — это и есть ваш «мир с позиции силы»? Предатель и вредитель. Ты должен уйти», — написал Дубинский в соцсетях, обращаясь к Зеленскому.

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский заслуживает пожизненного заключения за свои действия, которые, по его мнению, идут вразрез с интересами граждан и государства и привели к многочисленным жертвам.

Наши бойцы приближаются к границе Днепропетровской области
Наши бойцы приближаются к границе Днепропетровской области

Накануне жителей Днепропетровской области призвали срочно покинуть прифронтовую зону из-за продвижения Российской Армии. Эту область и ДНР связывала автотрасса, проходящая через Красноармейск (украинское название — Покровск). Армия РФ приближается к этому важнейшему населённому пункту, потеря которого для Киева может обернуться тотальным крахом.

Марина Фещенко
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