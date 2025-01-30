Наши бойцы приближаются к границе Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщают, что в 30 километрах от Покровска слышны взрывы
Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) продолжают выполнение задач в зоне специальной военной операции. Украинские СМИ сообщают, что взрывы слышны уже на границе Днепропетровской области.
Взрывы раздаются в 30 километрах от Покровска. Видео © Х / Iren
«Взрывы слышны уже на стеле, что в 30 километрах от Покровска» — заявил волонтёр.
Ранее украинская армия получила приказ «сдерживать натиск» российских войск. Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что на участке «Хортицы» Армия России оказывают наибольшее давление. Данный отрезок фронта от Покровска (Красноармейск — российское название) до Великой Новосёлки является самым динамичным.
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