Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) продолжают выполнение задач в зоне специальной военной операции. Украинские СМИ сообщают, что взрывы слышны уже на границе Днепропетровской области.

Взрывы раздаются в 30 километрах от Покровска. Видео © Х / Iren

«Взрывы слышны уже на стеле, что в 30 километрах от Покровска» — заявил волонтёр.