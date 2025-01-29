Сырский приказал «Хортице» сдержать натиск Армии России на самом смертоносном участке фронта
Сырский дал приказ командующему «Хортицей» Драпатому сдержать натиск ВС РФ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото © ТАСС / ZUMA
Украинская армия получила приказ «сдерживать натиск» российских войск. Такое указание новому командующему группировкой «Хортица» Михаилу Драпатому дал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, когда представлял генерал-майора личному составу.
«Наша задача — держать линию, наносить максимальные потери и заботиться об украинских защитниках. Поставил первоочередные задачи, чтобы сдержать напор превосходящего противника», — сказал Сырский, которого цитирует «Страна.ua».
Главком объяснил, что именно на участке «Хортицы» ВС РФ оказывают наибольшее давление. Данный отрезок фронта от Покровска (Красноармейск — российское название) до Великой Новосёлки является самым динамичным.
Сейчас самое смертоносное для ВСУ направление — Покровское (Красноармейское). Там украинские войска сами наносят удары артиллерий и РСЗО по городу, уничтожая инфраструктуру и убивая гражданское население, на фоне приближающихся подразделений Армии России. ВСУ даже взорвали крупнейшую угольную шахту Украины в Красноармейске, чтобы она нем досталась нашим подразделениям.