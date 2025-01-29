Сырский приказал «Хортице» сдержать натиск Армии России на самом смертоносном участке фронта

Украинская армия получила приказ «сдерживать натиск» российских войск. Такое указание новому командующему группировкой «Хортица» Михаилу Драпатому дал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, когда представлял генерал-майора личному составу.

«Наша задача — держать линию, наносить максимальные потери и заботиться об украинских защитниках. Поставил первоочередные задачи, чтобы сдержать напор превосходящего противника», — сказал Сырский, которого цитирует «Страна.ua».