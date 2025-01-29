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29 января, 11:30

Сырский приказал «Хортице» сдержать натиск Армии России на самом смертоносном участке фронта

Сырский дал приказ командующему «Хортицей» Драпатому сдержать натиск ВС РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото © ТАСС / ZUMA

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото © ТАСС / ZUMA

Украинская армия получила приказ «сдерживать натиск» российских войск. Такое указание новому командующему группировкой «Хортица» Михаилу Драпатому дал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, когда представлял генерал-майора личному составу.

«Наша задача — держать линию, наносить максимальные потери и заботиться об украинских защитниках. Поставил первоочередные задачи, чтобы сдержать напор превосходящего противника», — сказал Сырский, которого цитирует «Страна.ua».

Главком объяснил, что именно на участке «Хортицы» ВС РФ оказывают наибольшее давление. Данный отрезок фронта от Покровска (Красноармейск — российское название) до Великой Новосёлки является самым динамичным.

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Сейчас самое смертоносное для ВСУ направление — Покровское (Красноармейское). Там украинские войска сами наносят удары артиллерий и РСЗО по городу, уничтожая инфраструктуру и убивая гражданское население, на фоне приближающихся подразделений Армии России. ВСУ даже взорвали крупнейшую угольную шахту Украины в Красноармейске, чтобы она нем досталась нашим подразделениям.

Наталья Афонина
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