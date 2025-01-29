Украинская армия подорвала крупнейшее угледобывающее предприятие страны. Бойцы уничтожили шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске (Покровск) в ДНР, которая входит в металлургический холдинг «Метинвест» олигарха Рината Ахметова. Об этом РИА «Новости» рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин.

«Как раз именно по его [Ахметова] приказу её взорвали. Взорвали для того, чтобы она не досталась России. Это было единственное месторождение коксующегося угля на Украине», — сказал Гагин.