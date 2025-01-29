«Чтобы не досталась России»: ВСУ взорвали крупнейшую угольную шахту Украины
Гагин: ВСУ подорвали шахту в Красноармейске, чтобы она не досталась России
Украинская армия подорвала крупнейшее угледобывающее предприятие страны. Бойцы уничтожили шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске (Покровск) в ДНР, которая входит в металлургический холдинг «Метинвест» олигарха Рината Ахметова. Об этом РИА «Новости» рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин.
«Как раз именно по его [Ахметова] приказу её взорвали. Взорвали для того, чтобы она не досталась России. Это было единственное месторождение коксующегося угля на Украине», — сказал Гагин.
Теперь вся металлургическая промышленность находится под угрозой. Интересно, что ВСУ выдвигают иную версию относительно причин подрыва шахты. По утверждению украинских военных, уничтожен рудник для того, чтобы российские войска не могли использовать подземные коммуникации для дальнейшего наступления. После освобождения территории специалисты проведут оценку шахты, чтобы определить, возможно ли её восстановление и насколько богато углём оставшееся месторождение, добавил Гагин.
Напомним, что с 13 января на шахте в Красноармейске была приостановлена добыча угля из-за наступления вооруженных сил России. Эта шахта играет ключевую роль для сталелитейной промышленности Украины, так как является единственным местом в стране, где добывают коксующийся уголь. Остановка работы шахты повлияет как на экспортные возможности, так и на потребности армии, что окажет отрицательное воздействие на экономику.
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