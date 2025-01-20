Пушилин: ВСУ при отступлении взорвали шахту «Белицкая» в ДНР

Во время отступления ВСУ взорвали шахту «Белицкая» в ДНР. Таким образом противник хочет нанести территориям наибольший ущерб, чтобы российским властям было труднее восстановить там мирную жизнь. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Противник не считал и не считает [ДНР] своей землёй и старается нанести ущерб, уже отступая из населённых пунктов. У нас есть информация, что шахта в населённом пункте Белицкое под Красноармейском была взорвана», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».