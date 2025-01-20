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20 января, 07:29

Пушилин: ВСУ при отступлении взорвали шахту «Белицкая» в ДНР

Во время отступления ВСУ взорвали шахту «Белицкая» в ДНР. Таким образом противник хочет нанести территориям наибольший ущерб, чтобы российским властям было труднее восстановить там мирную жизнь. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Противник не считал и не считает [ДНР] своей землёй и старается нанести ущерб, уже отступая из населённых пунктов. У нас есть информация, что шахта в населённом пункте Белицкое под Красноармейском была взорвана», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

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Новости СВО. Армия России освободила Воздвиженку, выбивает боевиков из Котлина, под Кураховом уничтожен Геббельс, 20 января

А рядом с Красноармейском развернулись бои за шахту в Котлино. Ранее сообщалось, что наши войска продолжают биться за освобождение населённого пункта, бои уже перекинулись на территорию шахты № 2. А ранее Украина остановила добычу угля на шахте в самом Красноармейске из-за наступления ВС России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Filatov

Александра Вишнякова
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