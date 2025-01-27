Зеленский отправил главу Сухопутных войск на самый смертоносный участок фронта для остановки бегства ВСУ

Драпатый сохранит за собой пост командующего Сухопутными войсками. По задумке Зеленского, генерал поможет совмещать боевую работу ВС Украины с правильной подготовкой бригад, учитывая фронтовые нужды.

Напомним, что Михаил Драпатый был назначен командующим Сухопутными войсками ВСУ в ноябре 2024 года. Он сместил на этой должности Александра Палюка. Группировка войск «Хортица» ведёт боевые действия на участках у Курахово и Великой Новосёлки. Минобороны РФ сообщало о взятии этих населённых пунктов 6 января и 26 января соответственно.