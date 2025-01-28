ВСУ ровняют с землёй Красноармейск и убивают мирных жителей перед бегством из города

Украинская армия наносит удары по Красноармейску (украинское название — Покровск) в ДНР на фоне наступления российских войск. При этом противник находится в черте города и не собирается его покидать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«По разведданным, противник активно работает артиллерией и РСЗО внутри Красноармейска, разрушая городскую инфраструктуру и убивая его жителей», — сообщили в силовых структурах.

Чаще всего мишенью для обстрелов становятся микрорайоны Шахтёрский и Южный. Кроме того, со стороны ВСУ было зафиксировано использование тяжёлой и реактивной артиллерии в районе проспекта Шахтостроителей и площади Шибанкова.