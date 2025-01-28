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28 января, 10:19

ВСУ ровняют с землёй Красноармейск и убивают мирных жителей перед бегством из города

ТАСС: ВСУ начали разрушать Красноармейск ударами артиллерии и РСЗО

Украинская армия наносит удары по Красноармейску (украинское название — Покровск) в ДНР на фоне наступления российских войск. При этом противник находится в черте города и не собирается его покидать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«По разведданным, противник активно работает артиллерией и РСЗО внутри Красноармейска, разрушая городскую инфраструктуру и убивая его жителей», — сообщили в силовых структурах.

Чаще всего мишенью для обстрелов становятся микрорайоны Шахтёрский и Южный. Кроме того, со стороны ВСУ было зафиксировано использование тяжёлой и реактивной артиллерии в районе проспекта Шахтостроителей и площади Шибанкова.

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Ранее Life.ru рассказал, что в Красноармейске начали появляться автомобили специального подразделения полиции Украины «Белый Ангел», которые под видом гуманитарной помощи принудительно забирают детей у родителей. Они убеждают мирных жителей в необходимости эвакуации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Наталья Афонина
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