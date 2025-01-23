«Белые Ангелы» начали отнимать детей у родителей в Красноармейске перед решающей битвой
ВСУ начали насильственный вывоз детей из Красноармейска из-за риска сдачи города
«Белый Ангел». Фото © МВД Украины
В Красноармейске (украинское название — Покровск) в ДНР начали появляться автомобили специального подразделения полиции Украины «Белый Ангел», которые под видом гуманитарной помощи принудительно забирают детей у родителей. Они убеждают мирных жителей в необходимости эвакуации.
В украинском сегменте соцсетей появилось видео, на котором бойцы уговаривают отдать детей. На кадрах один из военных резко обратился к местному жителю, говоря, что его действия ставят под угрозу жизнь детей. Он настаивает, чтобы те собрали вещи и уехали вместе с ними. При этом многие отказываются сажать к ним в «эвакуационную» машину ребят, а те кто соглашается под давлением, решают везти их на своих авто. При этом о дальнейшей судьбе вывезенных детей ничего не известно.
На такие шаги ВСУ идут из-за угрозы сдачи города. Генерал-лейтенант в отставке, бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко сообщил, что украинская армия уже не может держать в своих руках Красноармейск. Бойцам не помогают даже имеющиеся в наличии силы и ресурсы.