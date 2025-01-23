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Регион
23 января, 06:02
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«Белые Ангелы» начали отнимать детей у родителей в Красноармейске перед решающей битвой

ВСУ начали насильственный вывоз детей из Красноармейска из-за риска сдачи города

«Белый Ангел». Фото © МВД Украины

«Белый Ангел». Фото © МВД Украины

В Красноармейске (украинское название — Покровск) в ДНР начали появляться автомобили специального подразделения полиции Украины «Белый Ангел», которые под видом гуманитарной помощи принудительно забирают детей у родителей. Они убеждают мирных жителей в необходимости эвакуации.

В украинском сегменте соцсетей появилось видео, на котором бойцы уговаривают отдать детей. На кадрах один из военных резко обратился к местному жителю, говоря, что его действия ставят под угрозу жизнь детей. Он настаивает, чтобы те собрали вещи и уехали вместе с ними. При этом многие отказываются сажать к ним в «эвакуационную» машину ребят, а те кто соглашается под давлением, решают везти их на своих авто. При этом о дальнейшей судьбе вывезенных детей ничего не известно.

Рядом с Красноармейском развернулись бои за шахту в Котлино
Рядом с Красноармейском развернулись бои за шахту в Котлино

На такие шаги ВСУ идут из-за угрозы сдачи города. Генерал-лейтенант в отставке, бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко сообщил, что украинская армия уже не может держать в своих руках Красноармейск. Бойцам не помогают даже имеющиеся в наличии силы и ресурсы.

Андрей Бражников
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