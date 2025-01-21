Украинская армия уже не может держать в своих руках Красноармейск (украинское название — Покровск). Бойцам не помогают даже имеющиеся в наличии силы и ресурсы, заявил генерал-лейтенант в отставке, бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Он также обсудил тему сопротивления украинской армии наступлению ВС РФ и отметил, что киевские бойцы уже продолжительное время не в состоянии его остановить, в частности из-за проблем с мобилизацией.

«Ввиду состояния по обеспечению вооружением, техникой, боеприпасами, с одной стороны, мы здесь очень зависим от помощи Запада, и с другой стороны, потому что за три года не решён вопрос с мобилизацией и значит поставок, с подготовкой военнослужащих, по потребностям ВСУ», — сказал офицер в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

В ходе беседы у Романенко также спросили, достаточно ли у украинской армии «сил и ресурсов, чтобы удержать Покровск». Генерал-лейтенант заявил, что нет, и объяснил, что сейчас ситуация в районе Красноармейска «действительно тяжёлая и она усугубляется».