«Ситуация усугубляется!» Генерал ВСУ шокировал правдой о неминуемой сдаче Покровска
Генерал ВСУ Романенко: У украинских военных нет сил для удержания Красноармейска
Украинская армия уже не может держать в своих руках Красноармейск (украинское название — Покровск). Бойцам не помогают даже имеющиеся в наличии силы и ресурсы, заявил генерал-лейтенант в отставке, бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко.
Он также обсудил тему сопротивления украинской армии наступлению ВС РФ и отметил, что киевские бойцы уже продолжительное время не в состоянии его остановить, в частности из-за проблем с мобилизацией.
«Ввиду состояния по обеспечению вооружением, техникой, боеприпасами, с одной стороны, мы здесь очень зависим от помощи Запада, и с другой стороны, потому что за три года не решён вопрос с мобилизацией и значит поставок, с подготовкой военнослужащих, по потребностям ВСУ», — сказал офицер в интервью YouTube-каналу Politeka Online.
В ходе беседы у Романенко также спросили, достаточно ли у украинской армии «сил и ресурсов, чтобы удержать Покровск». Генерал-лейтенант заявил, что нет, и объяснил, что сейчас ситуация в районе Красноармейска «действительно тяжёлая и она усугубляется».
Ранее стало известно, что вблизи Красноармейска происходят боевые действия за шахту Котлино. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. На данный момент это месторождение является единственным в Украине, где возможно добывать коксующий уголь.
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