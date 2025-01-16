Расчёты FPV-дронов, использующие оптоволокно, уничтожили немецкий танк Leopard и укрепления с бойцами ВСУ на Красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Это произошло в зоне действий батальона «Атлант» 35-й гвардейской мотострелковой бригады, входящего в группировку «Центр». Кроме того, украинская сторона потеряла более 560 военнослужащих.

«Уничтожили танк Leopard производства ФРГ, а также опорный пункт украинских боевиков. После чего штурмовые подразделения зачистили блиндажи и продолжили дальнейшее продвижение», — отметили в ведомстве.