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16 января, 04:54

Расчёты FPV-дронов уничтожили танк Leopard на Красноармейском направлении

Расчёты FPV-дронов, использующие оптоволокно, уничтожили немецкий танк Leopard и укрепления с бойцами ВСУ на Красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Это произошло в зоне действий батальона «Атлант» 35-й гвардейской мотострелковой бригады, входящего в группировку «Центр». Кроме того, украинская сторона потеряла более 560 военнослужащих.

«Уничтожили танк Leopard производства ФРГ, а также опорный пункт украинских боевиков. После чего штурмовые подразделения зачистили блиндажи и продолжили дальнейшее продвижение», — отметили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что Российским военным в ДНР осталось преодолеть 5-7 километров до выхода на административную границу Днепропетровской области. Армия России продвинулась западнее села Солёное в ДНР и приблизилась к Днепропетровской области. При этом было освобождено около трёх квадратных километров территории.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans

Артём Гапоненко
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