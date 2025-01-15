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15 января, 12:40

Российской Армии осталось всего 5-7 км до выхода на границы Днепропетровской области

Рогов: ВС РФ в ДНР осталось 5-7 км до выхода на границы Днепропетровской области

Российским военным в ДНР осталось преодолеть 5-7 километров до выхода на административную границу Днепропетровской области. Об этом рассказал глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«К Днепропетровской области конкретное продвижение идёт, вдоль границы увеличивается зона нашего контроля. Буквально от 5 до 7 км [до границы], есть несколько участков, где уже находится русская армия», — сказал Рогов в эфире радио «Комсомольская правда».

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, сколько километров осталось пройти Армии России до западной границы республики. По его словам, эта цифра примерная, так как линия боевого соприкосновения меняется и находится вне населённых пунктов.

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Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Никита Никонов
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