Российской Армии осталось всего 5-7 км до выхода на границы Днепропетровской области
Рогов: ВС РФ в ДНР осталось 5-7 км до выхода на границы Днепропетровской области
Российским военным в ДНР осталось преодолеть 5-7 километров до выхода на административную границу Днепропетровской области. Об этом рассказал глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«К Днепропетровской области конкретное продвижение идёт, вдоль границы увеличивается зона нашего контроля. Буквально от 5 до 7 км [до границы], есть несколько участков, где уже находится русская армия», — сказал Рогов в эфире радио «Комсомольская правда».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, сколько километров осталось пройти Армии России до западной границы республики. По его словам, эта цифра примерная, так как линия боевого соприкосновения меняется и находится вне населённых пунктов.
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