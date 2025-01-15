Российской Армии осталось всего 5-7 км до выхода на границы Днепропетровской области

Российским военным в ДНР осталось преодолеть 5-7 километров до выхода на административную границу Днепропетровской области. Об этом рассказал глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«К Днепропетровской области конкретное продвижение идёт, вдоль границы увеличивается зона нашего контроля. Буквально от 5 до 7 км [до границы], есть несколько участков, где уже находится русская армия», — сказал Рогов в эфире радио «Комсомольская правда».