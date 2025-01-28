Небесный покровитель сделал российский спецназ невидимым и ускорил взятие села у Покровска

Солдаты из соединения специального назначения группировки войск «Центр» смогли скрытно зайти в Тимофеевку, расположенную на Красноармейском направлении ДНР, и освободить её благодаря густому туману. О том, как погода способствовала непростой операции по освобождению территорий рассказал командир группы лейтенант Дмитрий Трунин.

Офицер о взятии Тимофеевки. Видео © Минобороны РФ

«При поступлении задачи непосредственно выдвинулись в пункт Тимофеевка, десантировались, разбились на малые группы и по утру начали движение. С рассветом подошли непосредственно к Тимофеевке. Погода нам благоволила, был туман, враг нас не смог обнаружить своевременно. Непосредственно уже подходя к его позициям, начались небольшие бои, заходили малыми группами», — говорит на видео Минобороны РФ офицер.

По словам Трухина, группировки противника покидали свои позиции и отступали без боя, практически избегая огневого контакта при наступлении невидимого российского спецназа. Прикрывали и поддерживали наших солдат подразделения БПЛА, которые своевременно запускали FPV-дроны.

По словам другого бойца — сапёра Владислава Денисенко — в атакующей группе было девять человек, а силы ВСУ атаковали преимущественно при помощи дронов.

«Сопротивления сильного мы такого не увидели со стороны противника. Были только дроны и «птички», они нам мешали проходить дальше. Но когда дрон улетал, мы двигались дальше», — рассказал он.

Неожиданное наступление на Тимофеевку позволило быстро выбить врага из населённого пункта. Пока одна группа отвлекала на себя внимание, другие наносили удары с флангов, молниеносно уничтожая бойцов ВСУ. Остатки гарнизона и те, кто не смог сбежать с поля боя, сдавались в плен.