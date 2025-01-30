Новости СВО. ВСУ громят под Андреевкой, ВС РФ освободили Новоелизаветовку, Украина ищет деньги в Европе, 30 января Армия России продолжает наступление под Покровском, в Часовом Яре взяли под контроль ещё один микрорайон, украинские СМИ закрываются из-за Трампа — дайджест Life.ru 29 января, 21:07 Боевая работа экипажей БМП-3. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 30 января

За последние сутки ВСУ потеряли в Курской области 420 человек, а также три танка, несколько единиц другой техники, семь пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Боевики киевского режима попытались совершить восемь контратак. Успеха они не имели.

Подкрепление ВСУ прибыло в Малую Локню и к Никольскому. Сразу после переброски они пошли в атаку, но, понеся потери, отступили. ВС РФ ведут наступление в направлении Русского Поречного и Свердликова.

Донецкая Народная Республика, 30 января

Освобождение населённого пункта Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики. Видео © Telegram / Минобороны России

На Покровском направлении освобождена Новоелизаветовка. От этого населённого пункта до границ с Днепропетровской областью десять километров. Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что для выхода в соседний регион нужно освободить Надеждинку и Котляровку. После освобождения Новоелизаветовки наступление может развиться как на юг, так и на север. Также на этом направлении ВС РФ закрепились в центре Удачного.

— Противник, понимая всю стратегическую важность этого села, бросает и бросает сюда в бой свежие силы (в основном «бусифицированное» пополнение). Что позволяет ему пока данный населённый пункт в целом удерживать, — пишет Юрий Подоляка.

Провалы ВСУ заставили сменить командующего группировкой «Хортица», пытающейся держать оборону на участке от Великой Новосёлки до Покровска. Руководство отдали Михаилу Драпатому.

— Наша задача — держать линию, наносить максимальные потери и заботиться об украинских защитниках. Поставил первоочередные задачи, чтобы сдержать напор превосходящего противника, — сказал главком ВСУ Александр Сырский.

Генерал Драпатый хорошо знаком нашим военным. Ему приписывают захват правобережья Днепра и Херсона, сдерживание ВС РФ в Волчанске, где ВСУ гибнут пачками, а также оборону Нью-Йорка, над которым уже флаг России.

Боевики 110-й бригады ВСУ, которых Киев бросил в Великой Новосёлке, призывают к мятежу. Сейчас подразделение пополняют дезертирами и заключёнными, а вот те, кто попал в руки наших военных, дают ценный совет своим сослуживцам.

— Соединяйтесь и идите против командования. Потому что вы видите сами, какое отношение. Отношение паршивое. Такое же должно быть и отношение наше к командованию паршивое. И мы не мясо. Мы тоже люди. У нас тоже есть семьи. У нас тоже есть дети и матери, — сказал военнопленный Норик Окопов.

Бои в Часовом Яре не заканчивались, но они имеют локальный характер. Сейчас сражение за город идёт в микрорайоне Северный. Здесь завершается зачистка. Сообщается, что город разрезан пополам и границы линии соприкосновения установились по городской застройке. Кадры боёв здесь показал глава Чечни Рамзан Кадыров. На видео видно, как штурмовик уничтожает противника и берёт несколько вэсэушников в плен. Также спецназ «Ахмат» зачистил лагерь ВСУ на окраине Часова Яра.

— Ранее детский лагерь, расположенный на юго-востоке Часова Яра, был переоборудован Вооружёнными силами Украины для военных нужд. Мы успешно завершили его очистку, и теперь все бункеры находятся под нашим контролем, — рассказал командир Зелимхан Батукаев.

Пронзили «Стрелой» вражеский беспилотник. Видео © Telegram / Минобороны России

Где Зеленский ищет новых спонсоров

Украина теперь ведёт переговоры с ЕС о замене помощи США из-за приостановки финансирования. Как выяснилось, Незалежная оказалась не готова к такому раскладу. Указ президента США Дональда Трампа о приостановке помощи иностранным государствам сыграл свою роль даже в работе ряда украинских СМИ. В течение 90 дней должен пройти аудит. Тревогу забили авторы The New York Times. По их словам, из-за распоряжения Трампа на Украине остановилась работа гуманитарных организаций и информационных агентств. Средства шли через Агентство США по международному развитию (USAID).

— На Украине очень многие медиапроекты существуют на гранты, что позволяет им оставаться независимыми. Десятки организаций в сфере СМИ сейчас взывают о помощи, — говорится в статье.

«Оставаться независимыми», но кормиться из рук Вашингтона — новая формула жизни Украины.

Вашингтон боится, что Москва пойдёт ва-банк

Санкции США только укрепили экономику России. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tomasz Makowski

Россия является лидером по количеству введённых против неё санкций. Издание The National Interest обратило внимание, что ограничения, вводимые с 2014 года, только укрепили страну. После начала СВО рестрикции должны были уничтожить российскую экономику, но всё пошло не по плану Запада.

— Москва продолжает боевые действия и упорно добивается своего. Более того, экономика России не только далека от краха, но и стала более самодостаточной, а решимость Москвы лишь окрепла. В результате русские производят столько же военной техники за три месяца, сколько всё НАТО — за целый год, — подытожили авторы.

Мало того, Россия научилась обходить санкции, да ещё ЕС и США сами закупают то, что запретили. Также американцы видят риск того, что на фоне всех ограничений Москва пойдёт ва-банк и полностью разгромит Украину, отвергнув переговоры. Не самый плохой вариант для нас, учитывая террористическую сущность киевского режима.

Авторы Даниил Черных