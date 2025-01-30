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Новости СВО. ВСУ громят под Андреевкой, ВС РФ освободили Новоелизаветовку, Украина ищет деньги в Европе, 30 января

Армия России продолжает наступление под Покровском, в Часовом Яре взяли под контроль ещё один микрорайон, украинские СМИ закрываются из-за Трампа — дайджест Life.ru

29 января, 21:07
Боевая работа экипажей БМП-3. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Боевая работа экипажей БМП-3. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 30 января

За последние сутки ВСУ потеряли в Курской области 420 человек, а также три танка, несколько единиц другой техники, семь пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Боевики киевского режима попытались совершить восемь контратак. Успеха они не имели.

Подкрепление ВСУ прибыло в Малую Локню и к Никольскому. Сразу после переброски они пошли в атаку, но, понеся потери, отступили. ВС РФ ведут наступление в направлении Русского Поречного и Свердликова.

Донецкая Народная Республика, 30 января

Освобождение населённого пункта Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики. Видео © Telegram / Минобороны России

На Покровском направлении освобождена Новоелизаветовка. От этого населённого пункта до границ с Днепропетровской областью десять километров. Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что для выхода в соседний регион нужно освободить Надеждинку и Котляровку. После освобождения Новоелизаветовки наступление может развиться как на юг, так и на север. Также на этом направлении ВС РФ закрепились в центре Удачного.

— Противник, понимая всю стратегическую важность этого села, бросает и бросает сюда в бой свежие силы (в основном «бусифицированное» пополнение). Что позволяет ему пока данный населённый пункт в целом удерживать, — пишет Юрий Подоляка.

Провалы ВСУ заставили сменить командующего группировкой «Хортица», пытающейся держать оборону на участке от Великой Новосёлки до Покровска. Руководство отдали Михаилу Драпатому.

— Наша задача — держать линию, наносить максимальные потери и заботиться об украинских защитниках. Поставил первоочередные задачи, чтобы сдержать напор превосходящего противника, — сказал главком ВСУ Александр Сырский.

Генерал Драпатый хорошо знаком нашим военным. Ему приписывают захват правобережья Днепра и Херсона, сдерживание ВС РФ в Волчанске, где ВСУ гибнут пачками, а также оборону Нью-Йорка, над которым уже флаг России.

Боевики 110-й бригады ВСУ, которых Киев бросил в Великой Новосёлке, призывают к мятежу. Сейчас подразделение пополняют дезертирами и заключёнными, а вот те, кто попал в руки наших военных, дают ценный совет своим сослуживцам.

— Соединяйтесь и идите против командования. Потому что вы видите сами, какое отношение. Отношение паршивое. Такое же должно быть и отношение наше к командованию паршивое. И мы не мясо. Мы тоже люди. У нас тоже есть семьи. У нас тоже есть дети и матери, сказал военнопленный Норик Окопов.

Бои в Часовом Яре не заканчивались, но они имеют локальный характер. Сейчас сражение за город идёт в микрорайоне Северный. Здесь завершается зачистка. Сообщается, что город разрезан пополам и границы линии соприкосновения установились по городской застройке. Кадры боёв здесь показал глава Чечни Рамзан Кадыров. На видео видно, как штурмовик уничтожает противника и берёт несколько вэсэушников в плен. Также спецназ «Ахмат» зачистил лагерь ВСУ на окраине Часова Яра.

— Ранее детский лагерь, расположенный на юго-востоке Часова Яра, был переоборудован Вооружёнными силами Украины для военных нужд. Мы успешно завершили его очистку, и теперь все бункеры находятся под нашим контролем, — рассказал командир Зелимхан Батукаев.

Пронзили «Стрелой» вражеский беспилотник. Видео © Telegram / Минобороны России

Где Зеленский ищет новых спонсоров

Украина теперь ведёт переговоры с ЕС о замене помощи США из-за приостановки финансирования. Как выяснилось, Незалежная оказалась не готова к такому раскладу. Указ президента США Дональда Трампа о приостановке помощи иностранным государствам сыграл свою роль даже в работе ряда украинских СМИ. В течение 90 дней должен пройти аудит. Тревогу забили авторы The New York Times. По их словам, из-за распоряжения Трампа на Украине остановилась работа гуманитарных организаций и информационных агентств. Средства шли через Агентство США по международному развитию (USAID).

— На Украине очень многие медиапроекты существуют на гранты, что позволяет им оставаться независимыми. Десятки организаций в сфере СМИ сейчас взывают о помощи, — говорится в статье.

«Оставаться независимыми», но кормиться из рук Вашингтона — новая формула жизни Украины.

Вашингтон боится, что Москва пойдёт ва-банк

Санкции США только укрепили экономику России. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tomasz Makowski

Санкции США только укрепили экономику России. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tomasz Makowski

Россия является лидером по количеству введённых против неё санкций. Издание The National Interest обратило внимание, что ограничения, вводимые с 2014 года, только укрепили страну. После начала СВО рестрикции должны были уничтожить российскую экономику, но всё пошло не по плану Запада.

— Москва продолжает боевые действия и упорно добивается своего. Более того, экономика России не только далека от краха, но и стала более самодостаточной, а решимость Москвы лишь окрепла. В результате русские производят столько же военной техники за три месяца, сколько всё НАТО — за целый год, — подытожили авторы.

Мало того, Россия научилась обходить санкции, да ещё ЕС и США сами закупают то, что запретили. Также американцы видят риск того, что на фоне всех ограничений Москва пойдёт ва-банк и полностью разгромит Украину, отвергнув переговоры. Не самый плохой вариант для нас, учитывая террористическую сущность киевского режима.

Сводки СВО. Армия России освободила Двуречную, ВСУ давят под Удачным, Россия определила условия переговоров, 29 января
Сводки СВО. Армия России освободила Двуречную, ВСУ давят под Удачным, Россия определила условия переговоров, 29 января
Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
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