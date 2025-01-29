Сводки СВО. Освобождена Двуречная, ВСУ ждут котлы в Донбассе, Зеленский боится переговоров без Украины, 29 января ВС РФ получили плацдарм для наступления на Купянск, Киев бросает в окружении своих боевиков, судьбу Украины могут решить США, Россия и ЕС — дайджест Life.ru. 28 января, 21:07 Боевые действия в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

15 тысяч боевиков скопила Украина на границе с Белоруссией. В республиканском Госпогранкомитете заявляют, что обстановка контролируемая и постепенно нормализуется. В зоне проведения СВО и КТО Киев продолжает бессмысленно терять людей, надеясь на переговоры.

Курская область, 29 января

До 280 украинских военных и несколько единиц техники уничтожено в Курской области. Под огонь группировки «Север» противник попадёт на всех участках фронта. Один из опорных пунктов был разбит миномётчиками. Вместе с врагами в посадке остались их бронемашины. Ещё один опорник выжгли системы ТОС-1А. Киев бросает в бой неподготовленных мобилизованных. Их снабжение оставляет желать лучшего. Боевикам привезли бракованные гранаты, в которые даже не вкрутить запал.

Киевское командование пытается продолжить контратаки. Вблизи хутора Никольский в бой были брошены свыше 100 десантников. Большая часть из них осталась навечно на курской земле, остальные сбежали.

Расчёт FPV-дрона группировки войск «Север» уничтожил боевую бронированную машину «Козак» ВСУ, спрятанную боевиками между зданиями одного из населённых пунктов в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Донецкая Народная Республика, 29 января

После освобождения Великой Новосёлки на Западе разобрали дальнейшие перспективы ВСУ. Украинские боевики, которые смогли выбраться, теперь будут отправлены на Покровское направление. Часть гарнизона, сражавшегося в Великой Новосёлке, осталась в населённом пункте. «Военная хроника» сообщает, что боевики побросали оружие, переоделись и маскируются под местных жителей. При этом авторы британского издания Economist отмечают, что у Украины не хватает пехоты.

— У нас больше нет тактики, кроме как затыкать дыры. Мы бросаем батальоны в неразбериху боя и надеемся как-то остановить продвижение противника, — рассказал украинский командир с позывным Купол.

Также сами боевики видят, что для них готовят большой котёл. Он может быть размером в 1200 квадратных километров. Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак уверен, что новое окружение возможно на линии от Покровска до Часова Яра.

— Сделать огромный котёл не удаётся, но маленькие — да. И они, к сожалению, это делают. Великая Новосёлка, Курахово. Сейчас они режут дорогу от Очеретино, там будет вырисовываться другой котёл. Заполнить мини-котлами этот большой котёл — это стратегическая цель россиян, — пожаловался Ступак.

Как раз в районе Курахово идёт наступление в сторону Константинополя. ВС РФ расширили зону контроля у Андреевки. Если ещё и со стороны Великой Новосёлки будет продвижение в этом направлении, то одного котла уже не избежать.

Артиллерийские расчёты 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Восток» поразили живую силу и опорные пункты ВСУ на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Харьковская область, 29 января

Группировка «Запад» освободила посёлок Двуречная. Глава Военно-гражданской администрации Харьковской области считает, что из этого населённого пункта возможно наступление по нескольким направлениям. При этом сам посёлок расположен на высоком берегу реки Оскол. Военный корреспондент Александр Коц считает, что плацдарм на правом берегу создаётся, вероятно, для продвижения к Купянску.

— После его захвата противник потеряет важнейший логистический узел на этом направлении. Кроме того, отсюда можно пойти на северо-запад в сторону посёлка Великий Бурлук, чтобы поддержать наступление группировки «Север» на Волчанск, — пояснил Коц.

Дистанционно управляемая машина минирования «Танк», разработанная в полевой лаборатории, созданной в зоне СВО при поддержке военной комендатуры ЛНР. Фото © ТАСС / Александр Река

Переговоры по Украине без Украины

Главари киевского режима забеспокоились, что переговоры по Украине могут пройти без них. Владимир Зеленский, по информации Independent, уверен, что президент США Дональд Трамп может остановить конфликт, но требует подключить к переговорам Киев.

— Да, я бы очень хотел, чтобы европейский голос тоже был. Для нас это важно, потому что мы будем членами Европейского союза. Но я не могу сегодня чётко сказать, какая именно будет структура переговорного процесса, потому что у нас ещё нет общего плана, — цитирует издание самоназначенного президента Украины.

Европейские страны могут оказаться на переговорах, если будет раздел страны. Глава СВР Сергей Нарышкин предложил этот вопрос обсудить с историками из Венгрии, Польши и Словакии. Переговоры Украине нужны как воздух. Депутат Верховный рады Артём Дмитрук считает, что если вооружённый конфликт и террор Зеленского в отношении мирных граждан не остановится, то страна исчезнет через год.

Президент России Владимир Путин, посещая Самару, рассказал, что переговоры с Украиной начались ещё в 2022 году, когда Москва предложила покинуть украинским войскам территории ДНР и ЛНР. Российский лидер отметил, что если бы Зеленский выполнил это условие, то никаких бы боевых действий не было.

— Изначально мы сказали украинскому руководству тогдашнему: люди в ДНР и ЛНР не хотят быть в составе Украины, уходите оттуда и всё, на этом всё закончится, — напомнил Путин.

В 2022 году российский лидер готов был лично встретиться с Зеленским. Сейчас же киевский режим зависит полностью от своих спонсоров. Если помощи не будет, патронов и денег, то Украине дано до двух месяцев. По словам Владимира Путина, вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать. Президент отметил, что, если Украина захочет отменить указ, запрещающий переговоры с Россией, Киев найдёт юридический способ. Например, это может сделать председатель Рады.

Авторы Даниил Черных