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28 января, 11:19

12 бригад ВСУ на танках и БМП синхронно бросили в контратаку под Курском. Вот результат

МО: Армия России отразила пять контратак ВСУ под Курском, уничтожив 280 бойцов

Обложка © Life.ru / Midjourney

Обложка © Life.ru / Midjourney

Российская армия за минувшие сутки сорвала пять попыток украинских подразделений перейти в контратаку в Курской области. В результате боёв ВСУ потеряли сотни военных и танк, докладывает в ежедневной сводке Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трёх бригад теробороны ВСУ в районах населённых пунктов Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное», — отчитались в российском военном ведомстве.

Всего за сутки было отражено пять контратак украинских бригад на курской земле. По подсчётам Министерства обороны РФ, потери ВСУ в этих провальных манёврах составили более 280 военнослужащих. Также российские военные уничтожили танк, боевую машину пехоты, шесть боевых бронированных машин и 20 автомобилей.

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Ранее Life.ru стало известно, что в освобождённом курском селе Русское Поречное обнаружили тела убитых военными ВСУ жителей. Перед расправой украинские боевики издевались над жертвами, о чём свидетельствует характер травм. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала зверства ВСУ в Курской области вопиющей констатацией террористического нутра киевского режима.

Андрей Бражников
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