Российская армия за минувшие сутки сорвала пять попыток украинских подразделений перейти в контратаку в Курской области. В результате боёв ВСУ потеряли сотни военных и танк, докладывает в ежедневной сводке Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трёх бригад теробороны ВСУ в районах населённых пунктов Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное», — отчитались в российском военном ведомстве.