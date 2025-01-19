Зверства над мирными жителями в селе Русское Поречное Курской области являются вопиющей констатацией террористического нутра киевского режима. Об этом сообщается в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Появившиеся в СМИ душераздирающие кадры действительно сложно комментировать с общечеловеческой точки зрения. Естественно, это не поддаётся никакому логическому объяснению и пониманию. Эти зверства являются ещё одной вопиющей констатацией террористического и неонацистского нутра киевского режима», — указала Захарова.

Дипломат дополнила, что государства «коллективного Запада» и их политики, которые сами покрывают киевских нацистов, именно этого и ждут от бандеровцев. Они цинично игнорируют преступные деяния, продолжают отправлять Киеву помощь и блокируют попытки международных расследований такого рода преступлений, пояснила Захарова. По её словам, на Западе дружно и дисциплинированно делают вид, что ничего страшного не происходит, хотя подобное является грубейшим нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций.

Захарова добавила, что и в этот раз ОБСЕ, ООН и её профильные подразделения не дадут внятной реакции на преступления под Курском. По словам представителя дипведомства, в таком случае СК РФ проведёт необходимые мероприятия, чтобы установить личности виновных. Москва сделает всё возможное, чтобы ВСУ понесли заслуженное наказание, а виновные получили реальные сроки, заверила Захарова.