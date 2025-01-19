В освобождённом селе Русское Поречное нашли тела убитых боевиками ВСУ жителей
Тела семи убитых жителей курского села Русское Поречное были обнаружены нашими военными после освобождения населённого пункта от ВСУ. Перед расправой украинские боевики издевались над жертвами, о чём свидетельствует характер травм. Эту информацию ТАСС предоставили в силовых структурах.
Останки были найдены в подвалах двух зданий. В первом удалось обнаружить тела двух человек. У одного из них были серьёзные гематомы на ногах. Оставшиеся пять жертв с взрывными и огнестрельными травмами нашли в подвале другого дома.
«Тела женщин и стариков, прятавшихся в подвалах, изуродованы. Это след нацистов, прибывавших на территорию России. Эти зверства, от которых стынет кровь, демонстрируют истинное лицо режима Зеленского», — отреагировал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Об освобождении Русского Поречного и ещё трёх населённых пунктов Курской области Минобороны отчиталось 17 января. Выбить противника из сёл удалось за первые дни 2025 года.
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